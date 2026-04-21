Denuncian grave daño a aves en humedal de Mantagua por camioneta que circuló ilegalmente en la playa

Una denuncia pública realizó la Fundación Humedal de Mantagua tras registrar la circulación ilegal de un vehículo en plena zona protegida de la desembocadura del río Aconcagua, en el sector del humedal de Mantagua y playa Ritoque, en la Región de Valparaíso.

Según detalló la organización, el hecho ocurrió mientras realizaban el censo mensual de aves playeras, una actividad clave para la postulación del área como sitio de importancia internacional bajo la red RHRAP.

En ese contexto, afirmaron haber sido testigos de una “falta de respeto total hacia la fauna”, luego de que el conductor de una camioneta blanca ingresara por el sector de Punta Piedra y transitara directamente sobre áreas utilizadas por aves migratorias y residentes para descansar y alimentarse.

La fundación identificó al vehículo involucrado a través de su placa patente y denunció que incurrió en una infracción grave al circular en una zona donde el tránsito motorizado está expresamente prohibido por normativa vigente.

Impacto directo en la fauna

Desde la organización advirtieron que este tipo de conductas tiene consecuencias severas para el ecosistema.

“Estos actos destruyen nidos, aplastan especies de baja movilidad y generan un estrés hídrico y reproductivo irreparable”, señalaron, alertando sobre el daño que provoca la presencia de vehículos en zonas de alta biodiversidad.

Según precisaron, el humedal de Mantagua es considerado un punto clave para diversas especies de aves, muchas de ellas migratorias, que dependen de estos espacios para su supervivencia en distintas etapas de su ciclo de vida.

Tras detectar la situación, representantes de la fundación dieron aviso a la Capitanía de Puerto de Quintero, cuyos funcionarios se trasladaron hasta el lugar para constatar los hechos.

En ese sentido, valoraron la rápida respuesta, pero insistieron en que este tipo de situaciones no puede depender de la presencia fortuita de fiscalizadores o de denuncias ciudadanas, esperando además que el responsable reciba la sanción máxima correspondiente.

Críticas por falta de avances legislativos

Más allá del caso puntual, la fundación apuntó a un problema estructural, que es la ausencia de medidas más estrictas para evitar este tipo de infracciones.

“Existe un proyecto de ley para prohibir por completo la circulación de vehículos en estos ecosistemas, pero aún no hay voluntad política para su aprobación final”, advirtieron, cuestionando la lentitud del proceso legislativo.

En esa línea, hicieron un llamado a las autoridades para avanzar en soluciones concretas que permitan proteger estos espacios naturales.

Entre las principales demandas, la organización planteó la necesidad de aumentar la fiscalización de manera permanente, implementar el cierre físico de accesos ilegales y promover una mayor responsabilidad ciudadana.

“Las playas y humedales no son pistas de carrera”, enfatizaron.