Las altas expectativas que enfrenta Bachelet desde Chile previo a examen clave en su cruzada por liderar la ONU

Lista para rendir su mayor examen ante los 193 estados miembros de Naciones Unidas. Así se encuentra la expresidenta Michelle Bachelet, que a partir las 10 de la mañana de este martes expondrá su propuesta para convertirse en la primera mujer en liderar la Secretaría General del organismo multilateral.

La dos veces jefa de Estado aterrizó en Nueva York el miércoles 15 de abril, donde se reunió con los embajadores de Brasil y México, Paulo Pacheco y Héctor Vasconcelos, respectivamente. Estas dos naciones mantienen el respaldo de la cruzada, luego que el gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció que no apoyará la postulación de la exmandataria, desmarcándose del anuncio que hizo en septiembre de 2025 Gabriel Boric.

Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

Es un hito crucial para la otrora máxima autoridad de Chile, en que ante el pleno de la Asamblea General de la ONU hará la presentación de su candidatura y también responderá las preguntas de los asistentes.

Bachelet se preparó previamente en territorio nacional para dar a conocer su declaración de visión, junto a un grupo de excancilleres y subsecretarios, encabezados por el exministro Heraldo Muñoz, que la ayudó para la ronda de tres horas de consultas que enfrentará. Ese equipo también lo integran Mariano Fernández, Ignacio Walker, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren, José Miguel Insulza, Edgardo Riveros, Ximena Fuentes y la exsubsecretaria Gloria de la Fuente.

En Estados Unidos, además, los profesionales de las embajadas de Brasil y México están cooperando con minutas para la preparación de su audiencia.

A esto se sumó el despliegue en Barcelona de Boric y otras figuras progresistas de Chile, entre ellas el mismo Muñoz, y las timoneles del PS y FA, Paulina Vodanovic y Constanza Martínez, respectivamente, que participaron en el foro progresista convocado por el presidente español Pedro Sánchez.

Altas expectativas

En la actual oposición las expectativas de que Bachelet logre quedarse con la Secretaría General de la ONU son altas.

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), en entrevista con T13 Radio este lunes dijo estar “convencida de que va a ser secretaria general de Naciones Unidas”, y aseguró que “sin querer queriendo” el retiro de apoyo del gobierno de Kast despertó “solidaridad internacional y apoyo de países bastante transversal”.

Santiago, 16 de Enero 2026. Jara durante actividad para celebrar el inicio de los pagos del Seguro Social, a causa de la reforma de pensiones que encabezó. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

“Lo que ocurrió diplomáticamente en nuestro país con el rechazo de parte del gobierno del Presidente Kast a apoyar a quien ha sido dos veces presidenta del país, es algo muy inusual, pero además es algo que se ve muy mal", explicó la militante comunista.

Luego, Jara reforzó que no le “cabe duda” que Bachelet se impondrá entre los demás postulantes, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el exPresidente de Senegal, Macky Sall. “Y ahí veremos qué va a decir nuestro gobierno”, cerró.

También desde el PC, la secretaria general de la tienda y exembajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, planteó que “la aspiración es que este debate se dé con altura de mira, y ojalá la disposición de los partidos y de quienes hoy día se pronuncian a nivel nacional no esté supeditada a la sumisión a Estados Unidos”.

25-03-2026 BARBARA FIGUEROA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

“Eso es lo que esperamos, porque quien se pone de ese lado, se pone del lado de la guerra y se pone del lado de la violencia. Nosotros seguimos apoyando y vamos a seguir respaldando la candidatura de la expresidenta, tal como lo han hecho distintos mandatarios de la región, y como esperamos se sigan sumando voces para defender la paz y defender el multilateralismo”.

La dirigente comunista apuntó que Chile fue parte de los países que conformó en la región Naciones Unidas. “por lo tanto, por sobre todas las cosas tenemos un compromiso con la paz, y creo que eso es lo que representa la candidatura de Michelle Bachelet”.

El vicepresidente del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, por su parte, sostuvo que desde su sector esperan que este martes “por su gran bagaje cultural, por su gran presencia internacional, nuevamente a la expresidenta Bachelet le vaya muy bien, y ojalá llegue a ser la primera mujer secretaria general de las Naciones Unidas”.

20/01/2026 - ARTURO BARRIOS - Fotos: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El exdiputado destacó que la exmandataria “goza de un prestigio internacional” y cuestionó que la administración actual “no ha sido capaz, por su absoluta visión de ultraderecha, de asimilar la política internacional como una política de Estado y no como una política ideológica”.

“Sin lugar a dudas, cuando hay estados como el de México, el de Brasil, y otros que se han ido adhiriendo, la verdad es que tiene una gran posibilidad, y así lo esperamos, de ser secretaria general de Naciones Unidas”, zanjó.

Dichas expectativas se mantienen pese en un escenario complejo, luego de que el enviado estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo que compartía las preocupaciones de senadores del Partido Republicano de ese país sobre la idoneidad de Bachelet para el cargo, quienes la acusaron de haber sido indulgente con China cuando era alta Comisionada para los Derechos Humanos y de haber promovido el aborto.

Voces en contra

Desde el otro lado de la vereda, el exdiputado Johannes Kaiser (PNL) dijo que a su parecer es “absolutamente contraproducente que Michelle Bachelet sostenga su candidatura a pesar de no tener el respaldo de su propio país”.

“A pesar de que muchos, muchos chilenos creemos que no debería ser secretaria general de las Naciones Unidas, entre otras cosas, por su muy mala gestión en Chile, por haber apoyado el octubrismo, por haber sido entonces una persona que siempre respaldó a dictadores y tiranos en el extranjero”, remarcó.

En esa línea, el excandidato presidencial señaló que “creo que ella debió haber bajado su candidatura cuando pudo hacerlo, y no lo hizo”.