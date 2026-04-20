SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Las altas expectativas que enfrenta Bachelet desde Chile previo a examen clave en su cruzada por liderar la ONU

    La expresidenta chilena defenderá este martes su postulación a la Secretaría General, en un escenario complejo luego que desde Estados Unidos se cuestionó su idoneidad para al cargo. En el país también hay voces en contra de su candidatura.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Lista para rendir su mayor examen ante los 193 estados miembros de Naciones Unidas. Así se encuentra la expresidenta Michelle Bachelet, que a partir las 10 de la mañana de este martes expondrá su propuesta para convertirse en la primera mujer en liderar la Secretaría General del organismo multilateral.

    La dos veces jefa de Estado aterrizó en Nueva York el miércoles 15 de abril, donde se reunió con los embajadores de Brasil y México, Paulo Pacheco y Héctor Vasconcelos, respectivamente. Estas dos naciones mantienen el respaldo de la cruzada, luego que el gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció que no apoyará la postulación de la exmandataria, desmarcándose del anuncio que hizo en septiembre de 2025 Gabriel Boric.

    Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Es un hito crucial para la otrora máxima autoridad de Chile, en que ante el pleno de la Asamblea General de la ONU hará la presentación de su candidatura y también responderá las preguntas de los asistentes.

    Bachelet se preparó previamente en territorio nacional para dar a conocer su declaración de visión, junto a un grupo de excancilleres y subsecretarios, encabezados por el exministro Heraldo Muñoz, que la ayudó para la ronda de tres horas de consultas que enfrentará. Ese equipo también lo integran Mariano Fernández, Ignacio Walker, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren, José Miguel Insulza, Edgardo Riveros, Ximena Fuentes y la exsubsecretaria Gloria de la Fuente.

    En Estados Unidos, además, los profesionales de las embajadas de Brasil y México están cooperando con minutas para la preparación de su audiencia.

    A esto se sumó el despliegue en Barcelona de Boric y otras figuras progresistas de Chile, entre ellas el mismo Muñoz, y las timoneles del PS y FA, Paulina Vodanovic y Constanza Martínez, respectivamente, que participaron en el foro progresista convocado por el presidente español Pedro Sánchez.

    Altas expectativas

    En la actual oposición las expectativas de que Bachelet logre quedarse con la Secretaría General de la ONU son altas.

    La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), en entrevista con T13 Radio este lunes dijo estar “convencida de que va a ser secretaria general de Naciones Unidas”, y aseguró que “sin querer queriendo” el retiro de apoyo del gobierno de Kast despertó “solidaridad internacional y apoyo de países bastante transversal”.

    Santiago, 16 de Enero 2026. Jara durante actividad para celebrar el inicio de los pagos del Seguro Social, a causa de la reforma de pensiones que encabezó. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    “Lo que ocurrió diplomáticamente en nuestro país con el rechazo de parte del gobierno del Presidente Kast a apoyar a quien ha sido dos veces presidenta del país, es algo muy inusual, pero además es algo que se ve muy mal", explicó la militante comunista.

    Luego, Jara reforzó que no le “cabe duda” que Bachelet se impondrá entre los demás postulantes, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el exPresidente de Senegal, Macky Sall. “Y ahí veremos qué va a decir nuestro gobierno”, cerró.

    También desde el PC, la secretaria general de la tienda y exembajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, planteó que “la aspiración es que este debate se dé con altura de mira, y ojalá la disposición de los partidos y de quienes hoy día se pronuncian a nivel nacional no esté supeditada a la sumisión a Estados Unidos”.

    25-03-2026 BARBARA FIGUEROA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “Eso es lo que esperamos, porque quien se pone de ese lado, se pone del lado de la guerra y se pone del lado de la violencia. Nosotros seguimos apoyando y vamos a seguir respaldando la candidatura de la expresidenta, tal como lo han hecho distintos mandatarios de la región, y como esperamos se sigan sumando voces para defender la paz y defender el multilateralismo”.

    La dirigente comunista apuntó que Chile fue parte de los países que conformó en la región Naciones Unidas. “por lo tanto, por sobre todas las cosas tenemos un compromiso con la paz, y creo que eso es lo que representa la candidatura de Michelle Bachelet”.

    El vicepresidente del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, por su parte, sostuvo que desde su sector esperan que este martes “por su gran bagaje cultural, por su gran presencia internacional, nuevamente a la expresidenta Bachelet le vaya muy bien, y ojalá llegue a ser la primera mujer secretaria general de las Naciones Unidas”.

    20/01/2026 - ARTURO BARRIOS - Fotos: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El exdiputado destacó que la exmandataria “goza de un prestigio internacional” y cuestionó que la administración actual “no ha sido capaz, por su absoluta visión de ultraderecha, de asimilar la política internacional como una política de Estado y no como una política ideológica”.

    “Sin lugar a dudas, cuando hay estados como el de México, el de Brasil, y otros que se han ido adhiriendo, la verdad es que tiene una gran posibilidad, y así lo esperamos, de ser secretaria general de Naciones Unidas”, zanjó.

    Dichas expectativas se mantienen pese en un escenario complejo, luego de que el enviado estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo que compartía las preocupaciones de senadores del Partido Republicano de ese país sobre la idoneidad de Bachelet para el cargo, quienes la acusaron de haber sido indulgente con China cuando era alta Comisionada para los Derechos Humanos y de haber promovido el aborto.

    Voces en contra

    Desde el otro lado de la vereda, el exdiputado Johannes Kaiser (PNL) dijo que a su parecer es “absolutamente contraproducente que Michelle Bachelet sostenga su candidatura a pesar de no tener el respaldo de su propio país”.

    “A pesar de que muchos, muchos chilenos creemos que no debería ser secretaria general de las Naciones Unidas, entre otras cosas, por su muy mala gestión en Chile, por haber apoyado el octubrismo, por haber sido entonces una persona que siempre respaldó a dictadores y tiranos en el extranjero”, remarcó.

    En esa línea, el excandidato presidencial señaló que “creo que ella debió haber bajado su candidatura cuando pudo hacerlo, y no lo hizo”.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasSecretaría GeneralPartido ComunistaPartido SocialistaJohannes Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”

    PDI entrega cifras de migrantes ante comisión de Gobierno: 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026

    “Marca un avance sustantivo en la relación”: Chile y EE.UU. firman acuerdo en seguridad y memorándum sobre tierras raras

    “El abrazo de Montjuic”: el masivo evento gestionado por Jackson en Barcelona con Boric y la élite del FA

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$345

    Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”

    Lo más leído

    1.
    El pliego de peticiones del PPD, el PDG y los liberales para abrirse al megaproyecto de Kast

    El pliego de peticiones del PPD, el PDG y los liberales para abrirse al megaproyecto de Kast

    2.
    La apuesta internacional de Giorgio Jackson

    La apuesta internacional de Giorgio Jackson

    3.
    Subsecretaria Castillo (RN) activa gestiones para ordenar a su partido y su rol en la megarreforma

    Subsecretaria Castillo (RN) activa gestiones para ordenar a su partido y su rol en la megarreforma

    4.
    “El abrazo de Montjuic”: el masivo evento gestionado por Jackson en Barcelona con Boric y la élite del FA

    “El abrazo de Montjuic”: el masivo evento gestionado por Jackson en Barcelona con Boric y la élite del FA

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta
    Chile

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    PDI entrega cifras de migrantes ante comisión de Gobierno: 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026

    “Marca un avance sustantivo en la relación”: Chile y EE.UU. firman acuerdo en seguridad y memorándum sobre tierras raras

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$345
    Negocios

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$345

    Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”

    Chile y Estados Unidos firman acuerdos de cooperación y Washington aportará US$ 1 millón en seguridad

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia
    Tendencias

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.4

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”
    El Deportivo

    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”

    Fundación chilena Fútbol Más recibe prestigioso Premio Laureus por su apoyo a la comunidad

    Colo Colo se expone a sanciones: informe del juez Fernando Véjar acusa fuegos artificiales en el Monumental

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología
    Tecnología

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”
    Cultura y entretención

    La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton

    Entre el eco de Hamnet y la llegada de Julio Milostich: Hamlet-Multitud vuelve al Teatro UC

    Wojciech Balczun, ministro polaco: “Pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible”
    Mundo

    Wojciech Balczun, ministro polaco: “Pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible”

    De Wall Street a la energía renovable: los grandes ganadores de la guerra en Irán

    Trump cree que es “altamente improbable” una prórroga del alto al fuego en Irán

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores