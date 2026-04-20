SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Escuelas Protegidas: gobierno cuenta con los respaldos para aprobarlo en general, pese a pugna entre la UDI y RN

    Además de las fuerzas de derecha, La Moneda tiene el respaldo de las bancadas del PPD y de la DC para seguir avanzando al trámite en particular del proyecto en la sala de la Cámara. El desafío legislativo estará en esta última discusión, la cual se encuentra cruzada por amenazas de la oposición de ir al TC y el gallito entre los partidos de Chile Vamos.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    15 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRA DE EDUCACION, MARIA PAZ ARZOLA, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Como primer punto en tabla de la Cámara de Diputados este lunes está el proyecto que presentó el gobierno denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa con la cual apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales.

    El proyecto consta de seis artículos. Los principales tienen que ver con la incorporación de un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria. A los tres que ya contempla la ley actual, el gobierno de José Antonio Kast busca añadir la condición de “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

    La otra norma relevante es la posibilidad que tendrán los establecimientos de contar con un protocolo interno para la “revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes”.

    Con ese texto base, el jueves de la semana pasada la Comisión de Educación de la Cámara discutió y votó en particular la iniciativa, aprobándola por amplia mayoría dada la correlación de fuerzas que hay en ese espacio legislativo dominado por la derecha.

    Con ese primer trámite reglamentario resuelto, este lunes será la sala la que deberá votar la iniciativa.

    Para esta instancia, el gobierno respira con tranquilidad -al menos para la idea de legislar-, dado que cuenta con los votos para su aprobación.

    De entrada, el gobierno tiene 76 de los 78 votos que requiere para seguir avanzando al trámite en particular. Sin embargo, desde las filas de la derecha no estarán presentes -por permiso constitucional- cuatro legisladores de sus filas.

    Sin embargo, aun con 72 respaldos, el Ejecutivo cuenta con los votos de al menos dos bancadas de oposición, como son la del PPD y la DC.

    El jefe de bancada de este primer partido, Raúl Soto, sostuvo que “tenemos una predisposición positiva ya que creemos que la violencia y la inseguridad afectan el derecho a la educación y hay que resguardarlo”.

    En el caso de la DC, el diputado Héctor Barría -que es miembro de la Comisión de Educación y votó a favor de la idea de legislar en esta instancia- afirmó que “nosotros somos responsables ante la comunidad y no podemos colocarnos una venda en los ojos. Las situaciones de violencia están en los colegios y por eso aprobamos la idea de legislar”.

    Con estas dos bancadas por la afirmativa, el piso con el cual cuenta el Ejecutivo es de alrededor de 90 votos, superando con tranquilidad el quórum de 78.

    Amenazas de ir al TC y disputa interna

    Si bien el panorama para La Moneda es auspicioso para la votación en general, el camino se le empieza a complicar para la discusión de los artículos.

    Desde las mismas bancadas que respaldarán la iniciativa existe resistencia con ciertos artículos. El diputado Soto, por ejemplo, manifestó que “tenemos distancia con algunas normas ya que no se acogieron algunas de nuestras indicaciones y las vamos a reponer en sala”.

    Y añadió: “Esperamos que el gobierno cumpla su palabra y las apoye, porque hemos conversado el tema con la ministra de Educación y el ministro de la Segpres, y hemos visto disposición para un acuerdo”.

    En la misma línea, Barría señaló que “el gobierno tiene que colocar recursos, capacitar y contratar personal adicional (...) si aquello se recoge sin duda tendremos disposición de aprobar”.

    Sin embargo, esa es solo una de las complicaciones que deberá encarar el Ejecutivo, pues luego de la votación del jueves los diputados Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC) anunciaron que irán al Tribunal Constitucional (TC) por una serie de normas que fueron aprobadas.

    Sin embargo, afirmaron que esperarán a lo que se apruebe en la sala para activar este recurso.

    La limitación a la gratuidad por haber cometido hechos de violencia o el reglamento interno que podrán tener los colegios para efectuar las revisiones a las mochilas de los alumnos son algunas de ellas.

    Diversos expertos han advertido los riesgos de poner trabas o barreras a los procesos de reinserción social. “La educación formal y el acceso a oportunidades son condiciones fundamentales para sostener trayectorias de inclusión, fortalecer el desistimiento delictivo y reducir factores de riesgo. Restringir el acceso a oportunidades no solo agrega una sanción adicional, sino que debilita una herramienta relevante de seguridad pública”, han planteado en varias oportunidades a los parlamentarios.

    En ese sentido, desde las organizaciones que trabajan en esta materia alertan que la eliminación del beneficio estudiantil de gratuidad “afecta gravemente” a personas que quieren reinsertarse en la sociedad por la vía de la educación formal; lo que defienden con datos. Un estudio de 2023 muestra que la inversión social en educación produce el mayor retorno por dólar gastado en control de la delincuencia. Además, afirman que las medidas incluidas en el artículo 6 del proyecto de ley sobre Escuelas Protegidas son discriminatorias y constituyen un enfoque que “contradice el enfoque de reinserción social que el propio Estado ha venido impulsando en adolescentes y jóvenes”.

    En la discusión en particular, además, se produjo una fuerte pugna entre la UDI y RN.

    Desde la primera bancada se impulsó una indicación que buscaba ampliar las sanciones por hechos de violencia a usos como la Tarjeta Nacional Estudiantil o el acceso a becas.

    Esta norma no contó con el respaldo suficiente para ser aprobada, dado que no concurrieron con su voto, entre otros, los diputados Sara Concha y Luis Pardo (RN).

    El desmarque de los representantes de derecha desató la furia del diputado Sergio Bobadilla (UDI) -presidente de la comisión-, quien arremetió contra los legisladores del sector. “No hay tiempo para tratar con amor a quien opta por la violencia en contra de los que sí quieren estudiar”, afirmó.

    Acusando el golpe, el diputado Pardo respondió: “Acá no estamos para darnos gustitos, sino para sacar un proyecto que, en forma seria y responsable, entregue las herramientas que hoy día las comunidades educativas necesitan para enfrentar la violencia escolar”.

    En medio de esta pugna, dicen en la UDI, tienen la intención de reponer esta norma para el debate en sala.

    Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosGobiernoEscuelas Protegidas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    Hombre muere tras ser apuñalado por su conviviente tras una discusión en Santiago

    Ministro de Exteriores de Israel tilda de “vergonzoso” que un soldado destruyera una figura de Jesucristo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo la naturaleza sigue haciendo una selección natural con los humanos, según un reciente estudio

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Lo más leído

    1.
    La apuesta internacional de Giorgio Jackson

    La apuesta internacional de Giorgio Jackson

    2.
    Megarreforma entra en su semana clave y La Moneda intensifica gestiones para asegurar votos

    Megarreforma entra en su semana clave y La Moneda intensifica gestiones para asegurar votos

    3.
    Kast toma el control de su principal apuesta política

    Kast toma el control de su principal apuesta política

    4.
    García Ruminot proyecta que megarreforma ingresará al Congreso “a más tardar el miércoles” y defiende que no se divida

    García Ruminot proyecta que megarreforma ingresará al Congreso “a más tardar el miércoles” y defiende que no se divida

    5.
    Alvarado descarta divisiones en el gobierno y afirma que un posible cambio de gabinete está “muy lejos”

    Alvarado descarta divisiones en el gobierno y afirma que un posible cambio de gabinete está “muy lejos”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón
    Chile

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    Hombre muere tras ser apuñalado por su conviviente tras una discusión en Santiago

    Ministro de Exteriores de Israel tilda de “vergonzoso” que un soldado destruyera una figura de Jesucristo

    Versus 27% de Chile: impuesto a las empresas promedia 24% entre los países de la Ocde y 21% a nivel mundial
    Negocios

    Versus 27% de Chile: impuesto a las empresas promedia 24% entre los países de la Ocde y 21% a nivel mundial

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para el pago total de la deuda con distribuidoras

    De Curicó al mundo: la apuesta de Haulmer por digitalizar a los pequeños negocios

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo la naturaleza sigue haciendo una selección natural con los humanos, según un reciente estudio

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Vicente Pizarro se transforma en el héroe de Rosario Central al marcar el gol del triunfo en el décimo minuto de descuento
    El Deportivo

    Vicente Pizarro se transforma en el héroe de Rosario Central al marcar el gol del triunfo en el décimo minuto de descuento

    “Camiseta que me regaló Luis Marín cuando llegó a la Selección”: el fuerte cruce entre Jorge Segovia y el Sifup

    Fernando Ortiz lamenta la derrota de Colo Colo ante Palestino y revela la gravedad de la lesión de Fernando de Paul

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán
    Cultura y entretención

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Desiertos: viaje al Big Bang de La Ley

    Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de varios misiles balísticos tácticos
    Mundo

    Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de varios misiles balísticos tácticos

    Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la costa oriental

    China muestra su “preocupación” por las acciones de Estados Unidos en el golfo de Omán y pide “mantener la tregua”

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores