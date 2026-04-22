Producción de cobre de Escondida cayó 9% el primer trimestre, pero mejoran las perspectivas para el año

La minera BHP, que en Chile opera Escondida, el mayor yacimiento de cobre a nivel global, reportó que registró un descenso de 7% en la producción del metal rojo el primer trimestre frente a igual periodo del año anterior, al totalizar 476.800 toneladas.

El retroceso se explicó por la baja de 9% en la producción de Escondida la que llegó a 303.200 toneladas y a la caída de 34% en Pampa Norte (Spence), cuya producción descendió a 44.600 toneladas.

De este modo en los últimos nueve meses terminados el 31 de marzo la producción de cobre de BHP tuvo una baja interanual de 3% a 1.460.900 toneladas y la de Escondida descendió 3% a 949.300 toneladas.

En su reporte la compañía explicó que la menor producción de Escondida en los últimos nueve meses se debió a la menor ley de alimentación prevista para la planta concentradora, lo que se compensó parcialmente por un sólido desempeño operativo, con un volumen récord de material extraído y de procesamiento de la planta concentradora, y una mejora en la recuperación gracias a las optimizaciones operativas.

Asimismo dijo que la producción de cátodos aumentó, debido a una mayor producción de lixiviación de sulfuros y a un riego adicional de las plataformas de lixiviación.

BHP mantuvo sin cambios la previsión de producción de cobre de Escondida para el año fiscal 2026 a entre 1,2 millón y 1,275 millón de toneladas, pero ahora espera que se sitúe en la parte superior del rango.

En tanto la guía sobre la ley de alimentación de la planta concentradora se mantuvo también sin cambios entre 0,85% y 0,90% para todo el año, mientras las guía de costos unitarios para el año fiscal 2026 se redujo a entre US$1,00 y US$1,20 la libra versus los entre US$1,20 y US$1,50 la libra previstos anteriormente, lo que, según afirmó la minera, refleja la mayor contribución de los créditos por subproductos y el sólido desempeño operativo.

Nueva planta concentradora

La compañía recordó que el permiso de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la nueva planta concentradora de Escondida, que es la pieza central del programa de crecimiento, se presentó en marzo de 2026 y dijo que se espera que la nueva planta concentradora requiera una inversión de entre US$4.400 y US$5.900 millones para producir entre 220 mil y 260 mil toneladas de cobre, compensando con creces la capacidad de producción actual de la planta de Los Colorados.

“Sujeto a la aprobación del permiso ambiental, el proyecto avanzará hacia una decisión final de inversión prevista para 2027-2028, con una posible primera producción entre 2031-2032″, dijo BHP.

El CEO de BHP, Mike Henry, señaló que “BHP tuvo un sólido desempeño operacional en los últimos nueve meses, incluyendo un récord de material minado y rendimiento de concentradoras en Escondida”.

También destacó la producción récord de hierro en Western Australia Iron Ore (WAIO). “Estos resultados reflejan la consistencia de nuestras operaciones y la fortaleza de nuestro portafolio diversificado y de alto margen, en un entorno operacional de mayor volatilidad”, afirmó.

Agregó que en cobre, el sólido desempeño en Escondida y de Antamina en Perú “respalda nuestra expectativa de lograr una producción ubicada en la mitad superior de nuestra guía para el año fiscal 2026 del grupo. Continuamos progresando con nuestro programa de crecimiento en cobre, consistente con poner nuestro foco en activos de largo plazo, de cobre de alta calidad y una asignación de capital disciplinada”.

Henry aseveró que “nuestra capacidad de abastecimiento centralizada y nuestras operaciones de bajo costo nos han dejado en una posición ventajosa en el contexto de una industria con amplias presiones en el costo de la energía e insumos, como resultado del conflicto en Medio Oriente”.

A partir del 1 de julio de 2026, Brandon Craig asumirá el rol de CEO en reemplazo de Henry quien dejará el cargo después de seis años y medio en la función.