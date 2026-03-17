BHP ingresa a evaluación ambiental millonario proyecto en Chile para sustentar operaciones de Escondida

BHP, que en Chile opera Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre a nivel global, anunció este lunes el inicio de la tramitación ambiental de un importante proyecto en el país.

Mediante un comunicado la compañía informó que ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental el proyecto “Nueva Concentradora Escondida que representa una inversión en Chile de más de US$5.000 millones que sustentará las operaciones en las próximas décadas de la mayor productora de cobre del mundo”.

Precisó que la nueva concentradora permitirá reemplazar la capacidad de producción de la histórica planta “Los Colorados”, que se acerca al final de su vida operativa y cuya inversión respondería a un rango entre US$4.400 y US$5.900 millones.

La minera afirmó que, si se obtiene la aprobación medioambiental, se daría inicio a la construcción estimando la primera producción entre 2031 y 2032.

La nueva concentradora permitirá a Escondida mantener su capacidad total de procesamiento de 460 ktpd (miles de toneladas por día) de mineral, permitiendo que la producción se mantenga dentro de los niveles actualmente aprobados, añadió.

Además la compañía estima un promedio de más de 2.500 trabajadores durante la construcción del proyecto, y con peaks de aproximadamente 6.000 personas en los meses de mayor actividad.

Ganancias récord

A mediados de febrero BHP reportó que cerró el segundo semestre de 2025 con ganancias récord impulsadas por el positivo comportamiento de sus negocios de cobre, los que por primera vez representaron más de la mitad de sus resultados.

El año pasado la producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las 7 divisiones de Codelco por primera vez en la historia, al totalizar 1.345.132 toneladas versus las 1.334.389 toneladas de las divisiones de la estatal.

En dicha ocasión el CEO de BHP, Mike Henry, destacó que el permiso de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la Nueva Concentradora de Escondida era una pieza clave del programa de crecimiento de la minera.

Además sostuvo que con cuatro atractivas opciones de crecimiento en Chile, Argentina, Arizona y Australia Meridional, la compañía estaba posicionada para aprovechar el pronóstico de precios más altos del cobre a largo plazo.