    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia

    De las 5.415.271 toneladas producidas durante el año anterior, un 49% del total corrió por parte de Escondida y Codelco. La producción nacional, tal como proyectó antes Cochilco, presentó una caída anual de 1,6%.

    Por 
    Matías Vera
     
    Sofía López
    Machali, 11 de julio 2025. Conmemoracion de los 54 años de la nacionalizacion del cobre en El Teniente de Codelco comuna de Machali Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    La producción de cobre chileno no repuntó. Tal como Cochilco había previsto, a diciembre del año que pasó, la elaboración del metal rojo es menor que en el mismo periodo de 2024. Si minas como Escondida de BHP y la división Salvador de Codelco han impulsado el mineral durante el periodo; faenas como Collahuasi y Los Pelambres, importantes yacimientos a nivel local dada su envergadura, presentaron menor producción.

    Cochilco actualizó la producción nacional de cobre por faena a diciembre de 2025. Allí se refleja una elaboración en total de 5.415.271 toneladas, una caída de 1,6% respecto del mismo plazo de 2024, cuando se produjeron 5.505.890 toneladas; se trata de la tercera producción más baja de la década. Se observan en el periodo algunos yacimientos estrellas que han tenido menor desempeño, mientras que otros empujaron el carro y reportaron un mejor ejercicio.

    Las siete divisiones de Codelco elaboraron un total de 1.334.389 toneladas de cobre, lo que significó una leve alza de 0,4% frente al periodo previo. Escondida, de la gigante minera BHP, presentó una producción mayor que las divisiones de Codelco en 11 toneladas, produciendo 1.345.132 toneladas de cobre durante el 2025.

    El metal rojo que elaboró Codelco, considerando sus participaciones accionarias en El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y en Quebrada Blanca (10%), fue de 1.439.607 toneladas de cobre. Un alza de 0,7% frente a lo que produjeron el 2024.

    Al sumar las producciones de las divisiones de Codelco y la de Escondida, ambas representan el 49% de toda la elaboración nacional del metal rojo durante el año pasado, con una fuerza productiva de 2.679.521 toneladas de cobre.

    En los últimos diez años, la producción de la estatal ha experimentado una tendencia de producción a la baja, mientras que la minera privada Escondida ha ido al alza. Si se compara 2015 y 2025, Codelco ha tenido un descenso productivo de 23%, en tanto Escondida un alza de 17%.

    La producción nacional del 2025 se dio en medio de precios favorables para el cobre. En la Bolsa de Metales de Londres el precio del cobre promedió durante ese periodo US$4,51 la libra, un alza de 9% versus 2024.

    Las faenas que empujaron la producción

    “Esta pasa a ser la tercera producción más baja de la última década, luego de las 5.330.000 toneladas alcanzadas en 2022 y las 5.250.000 toneladas alcanzadas en 2023“, declaró al respecto, el analista senior de estudios de Cesco, Cristián Cifuentes. “En general 2025 estuvo marcado por eventos operativos estructurales que afectaron de una u otra forma la producción nacional. Desde menores leyes en grandes operaciones, pasando por restricciones hídricas, eventos de estabilidad geomecánica, accidentes fatales, riesgos sistémicos de energía y clima, hasta restricciones en temas como manejo de relaves fueron los observados durante este año”, precisó el experto.

    El comportamiento de las siete divisiones de Codelco es mixto. El Teniente -que tuvo un accidente a fines de julio y que cambió los pronósticos esperados por la estatal- disminuyó su producción en 13%, pasando de 356 mil toneladas a diciembre de 2024 a 310 mil toneladas en el mismo lapso del año pasado. La caída productiva en su año se evidencia en agosto, que llegó a 11 mil toneladas, mientras los demás meses varían entre 20 y 30 mil toneladas.

    Las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales produjeron 714 mil toneladas métricas de cobre fino en total. Las tres divisiones aumentaron su producción en 5%, y de ellas solo Chuquicamata presentó una disminución. Radomiro Tomic y Ministro Hales alcanzaron una mayor producción en 56 mil toneladas.

    A ellas se suman las 47 mil toneladas que reportó la división Salvador durante el año, lo que representó un alza de 724% respecto de 2024, influido por el rump-up que tuvo la faena. Se trata de la primera vez en cinco años que logra una producción cercana a las cifras de 2021, cuando la producción alcanzó las 53 mil toneladas. Otra suerte experimentaron las divisiones Andina y Gaby. Mientras Andina produjo exactamente lo mismo que en 2024 (181 mil toneladas), Gaby produjo 82 mil toneladas, lo que representa un descenso de 21% respecto de 2024.

    Considerando los grandes yacimientos mineros privados, solo Escondida reportó números positivos. Tanto Collahuasi como Los Pelambres registraron caídas en su producción. Si ambas faenas produjeron en 2024 un total de 890 mil toneladas de cobre, durante el año anterior elaboraron 712 mil toneladas. Una caída de 20%.

    Por sí solo, Collahuasi produjo 152 mil toneladas de cobre menos que en 2024, pasando de 558 mil toneladas ese año, a 406 mil toneladas durante 2025. La disminución fue de 27%. La minera controlada en partes iguales por Anglo American y Glencore, explicó en su último reporte financiero ante la CMF (al tercer trimestre de 2025) que la menor producción reportada es “resultado de las menores leyes de mineral previstas y un nivel de oxidación mayor al esperado en los acopios, lo que afectó la recuperación de cobre, sumado a las restricciones hídricas que han limitado el rendimiento de la planta concentradora durante el año en curso”.

    En tanto, Los Pelambres, que produjo 306 mil toneladas de cobre durante 2025 y representó una baja de 8% versus el periodo previo, explicó en su último resultado financiero que su menor producción se debió a “menores tasas de procesamiento debido a áreas con mineral más duro y mantenimiento durante el período”.

