Cochilco prevé alza de 9% en el precio del cobre para 2026

Faenas en Chuquicamata, Calama, 27 de noviembre de 2012. Fotos para CODELCO / ROBERTO CANDIA

El precio del cobre promediará durante este año US$4,95 la libra, lo que representa un importante alza respecto del precio estimado antes por Cochilco en su informe de tendencias del cobre.

En el reporte anterior, Cochilco había estimado un precio del cobre para este 2026 de US$4,55 la libra. Comparando ambas proyecciones, resulta un alza de 9%.

La proyección para el 2027 es de US$5,00 la libra.

Principalmente, el ciclo de la FED, la debilidad del dólar y el aumento de la volatilidad, explican el alza del precio del cobre.

Cochilco prevé para este año una producción de 5,6 millones de toneladas en Chile, en tanto para 2027 se proyecta una elaboración de 5,9 millones de toneladas de cobre.

La producción de cobre proyectada de 2025 ronda las 5,4 millones de toneladas de cobre. Lo que implica una reducción frente al reporte previo del organismo, cuando estimó 5,5 millones de toneladas.

