BHP registra ganancias récord y por primera vez el cobre representa más de la mitad

La gigante minera BHP, que en Chile opera Escondida, el mayor yacimiento de cobre a nivel mundial, cerró el segundo semestre de 2025 con ganancias récord impulsadas por el positivo comportamiento de sus negocios de cobre, los que por primera vez representaron más de la mitad de sus resultados.

El Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) subyacente de la compañía subió 25% interanual a US$15.500 millones y el Ebitda subyacente atribuible creció 22% a US$6.200 millones. Los ingresos, en tanto, se incrementaron en 11% a US$27.900 millones ante la fuerte alza en los precios del cobre.

Al respecto Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, destacó que “el grupo BHP ha demostrado nuevamente que atraviesa una profunda transformación estratégica, posicionando al cobre como su principal motor de rentabilidad. Los resultados correspondientes al primer semestre del año fiscal 2026, finalizado el 31 de diciembre de 2025, reflejan cifras históricas que consolidan este cambio estructural”.

En este sentido indicó que el dato más relevante es el peso del segmento de cobre dentro de la estructura de beneficios del grupo.

En efecto, el segmento de cobre representó más de la mitad del Ebitda subyacente, llegando al 51% del total frente al 39% del segundo semestre de 2024, al totalizar US$8.000 millones, un aumento de 59% respecto al año anterior. Esto en medio de una mejora de la productividad en minas estratégicas como Escondida, la integración exitosa de adquisiciones como OZ Minerals, la consolidación de la empresa conjunta Vicuña y un contexto de precios mundiales del cobre en niveles récord.

“La combinación de eficiencia operativa y entorno favorable de mercado ha permitido a BHP fortalecer su posición como uno de los principales actores globales en el mercado del cobre”, añadió Santos.

Mayor producción

El positivo desempeño de los negocios del cobre llevó a la compañía a elevar sus proyecciones de producción del mineral para este año.

El CEO de BHP, Mike Henry, resaltó que “continuamos con nuestra estrategia de excelencia operativa, creación de valor social distintivo y crecimiento en cobre y potasa. Hemos logrado un crecimiento de aproximadamente el 30% en la producción de cobre en los últimos cuatro años, lo que nos posiciona por delante del fortalecimiento del mercado del cobre que habíamos anticipado”.

Añadió que “este semestre marca un hito para BHP, ya que el cobre contribuye con la mayor parte de nuestras ganancias totales, con un 51% del Ebitda subyacente. BHP es el mayor productor de cobre del mundo y, gracias al sólido desempeño de Escondida y a las sólidas contribuciones de nuestras otras operaciones en Chile y Australia Meridional, hemos aumentado la proyección de cobre del grupo para el año fiscal 2026 a 1,9-2,0 millones de toneladas”. Previamente la compañía estimaba que la producción de cobre se ubicaría entre 1,8 y 2,0 millones de toneladas en el periodo.

En el caso específico de Chile dijo que “esperamos que nuestros proyectos de crecimiento en los activos de Escondida y Pampa Norte permitan una producción de cobre en Chile de aproximadamente 1,4 millones de toneladas en promedio hasta la década de 2030″.

Añadió que “el permiso de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la Nueva Concentradora de Escondida, pieza clave del programa de crecimiento, sigue en camino para su presentación en el segundo semestre del año fiscal 2026″.

El año pasado la producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las 7 divisiones de Codelco por primera vez en la historia, al sumar 1.345.132 toneladas versus las 1.334.389 toneladas de las divisiones de la estatal.

Henry afirmó que con cuatro atractivas opciones de crecimiento en Chile, Argentina, Arizona y Australia Meridional, la compañía está posicionada para aprovechar el pronóstico de precios más altos del cobre a largo plazo.