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    BHP anuncia nuevo CEO: Brandon Craig sucederá a Mike Henry, quien deja el cargo tras más de 6 años

    La compañía precisó que la designación de Brandon Craig siguió un proceso formal de sucesión. El nuevo máximo ejecutivo lleva más de 25 años en BHP y actualmente se desempeña como presidente Américas de la minera, bajo cuyo mando están las operaciones en Chile.

    Por 
    Patricia San Juan
    Brandon Craig será el nuevo CEO de BHP

    La minera anglo australiana BHP, el mayor productor de cobre a nivel mundial y que en Chile opera el yacimiento Escondida, anunció es martes que Brandon Craig asumirá como CEO y director de Group Limited a partir del 1 de julio de 2026.

    Craig sucederá al actual CEO, Mike Henry, quien dejará el cargo después de seis años y medio en la función.

    El presidente del directorio Ross McEwan, afirmó que “estamos muy complacidos de que un ejecutivo del calibre y la amplia experiencia de Brandon Craig haya sido designado como nuestro nuevo CEO para liderar la ejecución de nuestra estrategia. Estoy seguro de que su disciplina y enfoque continuarán impulsando la cultura de alto desempeño de BHP y empujarán la inigualable cartera de opciones de crecimiento de la compañía para maximizar los retornos para los accionistas.”

    Asimismo indicó que “queremos reconocer la extraordinaria contribución de Mike Henry a BHP como CEO. Bajo su liderazgo, BHP se ha convertido en una empresa más segura y más productiva, financieramente sólida y con un enfoque claro en la creación de valor para los accionistas y valor social”.

    La compañía precisó que la designación de Craig siguió un proceso formal de sucesión del CEO. El nuevo máximo ejecutivo lleva más de 25 años en BHP y actualmente se desempeña como presidente Américas, a cargo de operaciones en Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. “Durante su gestión, BHP se convirtió en el mayor productor de cobre del mundo y avanzó en opciones de crecimiento de alta calidad en cobre y potasa”, destacó BHP en un comunicado.

    Mike Henry, CEO de BHP.

    BHP en Chile

    BHP, que en opera Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre a nivel global, ingresó el lunes a tramitación ambiental el proyecto Nueva Concentradora Escondida que representa una inversión en Chile de más de US$5.000 millones.

    La nueva concentradora permitirá reemplazar la capacidad de producción de la histórica planta “Los Colorados”, que se acerca al final de su vida operativa.

    El proyecto permitirá a Escondida mantener su capacidad total de procesamiento de 460 ktpd (miles de toneladas por día) de mineral, permitiendo que la producción se mantenga dentro de los niveles actualmente aprobados, dijo la minera.

    MAGALY VISEDO/ATON CHILE

    Ganancias récord

    A mediados de febrero BHP reportó que cerró el segundo semestre de 2025 con ganancias récord impulsadas por el positivo comportamiento de sus negocios de cobre, los que por primera vez representaron más de la mitad de sus resultados.

    El año pasado, la producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las 7 divisiones de Codelco por primera vez en la historia, al totalizar 1.345.132 toneladas versus las 1.334.389 toneladas de las divisiones de la estatal.

    En dicha ocasión el CEO de BHP, Mike Henry, destacó que el permiso de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la Nueva Concentradora de Escondida era una pieza clave del programa de crecimiento de la minera.

    Más sobre:MineríaBHPEjecutivosBrandon CraigMike HenryEscondida

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