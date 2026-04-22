“Una verdadera silla musical de la violencia”: Alcalde Bellolio revela historial de expulsiones de alumno detenido en liceo de Providencia

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, condenó esta tarde el actuar de un alumno del Liceo Arturo Alessandri Palma de esa comuna, a quien, tras prender una bengala al interior del recinto vestido con un overol blanco, se le encontraron entre sus pertenencias 19 botellas con mecha, como las utilizadas para la fabricación de bombas molotov.

Al respecto, la autoridad comunal reveló que el escolar-quien pasará este miércoles a control de detención- ya había sido alumno de otros dos liceos emblemáticos de la capital, en los cuales también había sido sancionado por hechos de violencia.

“Este es un caso bien paradigmático, porque muestra esta verdadera silla musical de la violencia”, señaló Bellolio a la prensa. “Este es un estudiante al cual se le abrió protocolo de expulsión en Segundo Medio cuando estaban en el (Liceo José Victorino) Lastarria. Entró al Liceo de Aplicación y fue expulsado por violencia, y nuevamente ahora entra al Liceo Alessandri, en donde comete este acto de extrema violencia. Y, por tanto, nosotros creemos que aquí hay, evidentemente, una violencia organizada, política, con el interés de destruir los liceos emblemáticos de nuestro país”, sostuvo.

En este sentido, realizó un llamado al Senado a incorporar en el denominado proyecto de “Escuelas Protegidas”, una indicación que señale que aquellos estudiantes que han sido expulsados por violencia extrema no puedan entrar más a los liceos emblemáticos.

“Nosotros creemos en la excelencia de la educación pública y para ello tenemos que sacar esta violencia organizada”, indicó el jefe comunal. “Lo que vamos a hacer es presentar una querella, para no solo poder expulsarlo del colegio, sino que para que nunca más esta violencia sea parte de los colegios de Providencia”, cerró.