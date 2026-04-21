Detienen a estudiante en liceo en Providencia que encendió bengala y portaba mochila con 19 botellas con mecha

Un estudiante del liceo Arturo Alessandri Palma, en Providencia, fue detenido este martes por Carabineros tras ser descubierto vestido con overol blanco y llevando una mochila con una bengala y botellas con mecha.

Según el detalle entregado por Carabineros, durante la mañana de este martes, el estudiante de 16 años habría salido de un baño del establecimiento vistiendo el mencionado overol y encendiendo un artefacto tipo bengala.

Su condición de estudiante del liceo habría sido confirmada a la institución policial por inspectores y docentes del establecimiento.

“A raíz de esta situación, uno de los docentes habría retenido a este menor. Posteriormente, al hacer revisión de su vestimenta y hacer una revisión de la mochila, se encontraron 19 botellas con su respectiva mecha , pero no se encontró el líquido acelerante”, detalló sobre la situación el coronel Claudio Rosales, de la prefectura Santiago Oriente.

“Está trabajando el sitio del suceso personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, así mismo personal del OS-9″, agregó el funcionario policial.

Por otro lado, el docente que retuvo al estudiante resultó lesionado, por lo que tuvo que ir a constatar lesiones en un centro asistencial.

El estudiante pasará durante la jornada del miércoles a control de detención.