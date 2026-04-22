Hallan sin vida a pescador que desapareció tras lanzarse al mar para rescatar a bañista en Iquique

Tras intensas labores de búsqueda que se prolongaron durante tres días, la Armada confirmó el hallazgo del cuerpo del pescador artesanal que permanecía desaparecido desde el domingo en la zona costera de la ciudad de Iquique.

La víctima fue identificada como Joel Richard Intinieves, pescador artesanal de 47 años, quien desapareció la tarde del domingo luego de lanzarse al mar cerca de las 16.00 horas con el objetivo de rescatar a una persona que se estaba ahogando.

El hecho ocurrió en playa Huayquique, un sector que no es apto para el baño y que, al momento del incidente, se encontraba bajo condiciones adversas debido a la presencia de marejadas.

Según los antecedentes, el hombre no logró salir del océano tras el intento de rescate, perdiéndose su rastro desde ese momento.

Durante los días posteriores, equipos especializados mantuvieron un despliegue en la zona, manteniéndose activa la búsqueda hasta la tarde de este martes, cuando finalmente se logró dar con el paradero del cuerpo, en el sector donde se emplaza la Empresa Portuaria de Iquique.

De acuerdo con la información entregada por la Cuarta Zona Naval, el hallazgo ocurrió luego de un operativo coordinado por la Capitanía de Puerto local, el cual incluyó medios terrestres, marítimos, aéreos y submarinos. A estas labores se sumó el apoyo de una empresa privada con vuelos de drones, lo que permitió ampliar el radio de rastreo en la zona costera.

Por instrucción del fiscal de turno, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá establecer las circunstancias del fallecimiento.