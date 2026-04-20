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    Lluvias marcan el inicio de semana en la zona central: chubascos débiles, frío y señales de un otoño incierto

    A pesar de que el fenómeno tuvo precipitaciones moderadas y leves durante la mañana del lunes, se esperan nuevos frentes de lluvia para el martes y miércoles de la próxima semana.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un atisbo de lo que está por venir en invierno. La zona central del país amaneció este lunes bajo un cielo cubierto y con precipitaciones de carácter leve a moderado, en una jornada que combinó lluvia persistente, bajas temperaturas y condiciones propias del otoño. En la Región Metropolitana, los primeros chubascos comenzaron durante la madrugada y se extendieron, en la mayoría de los sectores, hasta cerca del mediodía, con una distribución irregular y de baja intensidad.

    De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones se concentraron en comunas como Colina, Curacaví y Melipilla, así también como en el resto de la zona central de Santiago. Los chubascos fueron débiles o aislados y tendieron a cesar hacia la mitad del día.

    El evento dejó, según registros de la estación Quinta Normal, 3,1 milímetros de agua caída durante la jornada, acumulando un total de 14,7 mm en lo que va del año. La cifra se mantiene por debajo del promedio histórico para la fecha, lo que refleja un déficit de precipitaciones de -17,4% en la capital.

    Lluvia intermitente durante la mañana de este lunes en la Región Metropolitana. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La jornada también estuvo marcada por un descenso en las temperaturas. La máxima alcanzó solamente los 17 °C, posicionándose como las más bajas de la semana, en línea con la entrada de aire frío asociada al sistema frontal. Durante la tarde, aunque la lluvia cesó en gran parte de la región, el cielo se mantuvo cubierto para luego despejarse durante la noche. Para este martes, en tanto, se espera un inicio de jornada mayormente despejado y sin nuevas precipitaciones.

    Un sistema frontal típico de otoño

    La investigadora del centro Agrimed de la Universidad de Chile, Paula Santibáñez, explicó que el fenómeno vivido el lunes responde al ingreso de un frente frío en la zona central, acompañado de inestabilidad atmosférica y aire frío en altura. “Eso explica que las precipitaciones se hayan distribuido entre Valparaíso y el Maule, con un descenso marcado de las temperaturas máximas”, señaló.

    Según detalla, se trata de un evento de forzamiento frontal característico del otoño. “No estamos frente a un episodio convectivo y explosivo, sino ante un evento con lluvia más extendida en el tiempo y con una señal más ordenada desde el punto de vista sinóptico”, agrega.

    En ese contexto, advierte que existe evidencia de que el mar frente a la costa chilena presenta temperaturas más cálidas de lo normal, lo que incrementa la humedad disponible en la atmósfera. Sin embargo, precisa que ese factor no es el gatillante principal del sistema frontal.

    Uno de los elementos relevantes del episodio fue el comportamiento de la isoterma cero. En esta ocasión, se mantuvo relativamente baja, lo que favoreció la caída de nieve en sectores cordilleranos en lugar de lluvia líquida.

    “Eso es importante, porque reduce el riesgo de deslizamientos en alta montaña”, explica Santibáñez. Aún así, el tránsito por el paso Los Libertadores fue suspendido preventivamente debido a nevadas e inestabilidad meteorológica, al confirmar la presencia de precipitación sólida en cotas elevadas.

    El climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, enfatiza que este tipo de precipitaciones es habitual en esta época del año y, en el escenario actual, resulta favorable “considerando que esta es la única zona del país que presenta déficit de lluvias”, afirma.

    Foto: Aton.

    El especialista agrega que, mientras la zona central mantiene cifras bajo lo normal, el sur del país presenta un superávit de precipitaciones en lo que va del año. En ese marco, estos eventos permiten aportar parcialmente al balance hídrico.

    Respecto a la cordillera, Cordero señala que, pese a que en esta época del año la isoterma cero suele ser más alta, la ausencia de alertas meteorológicas sugiere que no se esperaban precipitaciones intensas en sectores de montaña.

    El Niño en evaluación

    Se ha hablado sobre la incursión de El Niño, que podría afectar la conducta en las precipitaciones para este año. Sin embargo, Santibáñez descarta que este evento tenga relación con dicho fenómeno. Según explica, el último diagnóstico, actualmente predominan condiciones neutrales, aunque con probabilidad creciente de evolución hacia una fase cálida en los próximos meses.

    “Hoy no corresponde decir que este frente sea producto de un ‘Niño’ ya instalado, porque ese escenario aún no existe en el diagnóstico oficial”, sostiene.

    No obstante, menciona que existe una señal oceánica relevante, con calentamiento en aguas del Pacífico ecuatorial y en la zona costera frente a Perú y Ecuador, lo que podría evolucionar hacia un evento El Niño más adelante en el año.

    Cordero, por su parte, plantea que el desarrollo de condiciones cálidas podría estar influyendo en el patrón general de precipitaciones observado en el país. “El Niño favorece las precipitaciones en Chile, por lo que no se espera que este sea un año particularmente seco. La situación actual parece confirmar ese pronóstico”, señala.

    En el corto plazo, el pronóstico apunta a una estabilización de las condiciones en la zona central, con varios días sin precipitaciones. No obstante, se observa una nueva señal de lluvias hacia fines de abril. Según las proyecciones, podrían registrarse chubascos en Santiago el martes de la próxima semana y precipitaciones más continuas durante el miércoles 29, con una señal similar en la Región de Valparaíso.

    Más sobre:ClimaLluviaZona CentralEl NiñoTormentaOtoñoNiño GodzillaCambio climático

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