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    Bolsa de Santiago cerró con pérdidas ante incertidumbre por conflicto en Medio Oriente

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, cayó 1,9% a 11.128,45 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago cerró con pérdidas en medio de incertidumbre por conflicto en Medio Oriente. Seth Wenig

    La bolsa chilena cerró con pérdidas este martes en línea con el comportamiento de su principal referente: Wall Street, mientras se acrecentaba la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente a un día de que venciera el plazo de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán.

    Posterior al cierre de los mercados bursátiles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extenderá el alto al fuego hasta que concluyan las negociaciones con Irán, lo que no alcanzó a ser recogido por los inversionistas en Chile.

    Así el índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, cayó 1,9% a 11.128,45 puntos.

    Entre los retrocesos de la sesión destacaron las acciones de Entel, Banco de Chile y Banco Santander Chile, con descensos de 7,43%, 3,71% y 2,91%, respectivamente.

    Pese al complicado escenario externo la corredora Renta4 señaló en un informe que “reiteramos que nuestra última revisión del Ipsa fue retomar nuevamente como target de 2026 los 11.750 puntos (vs 11.250 puntos anterior)”.

    Al respecto sostuvo que “en el ámbito nacional vemos factores positivos y negativos, pero, aun así, las expectativas de un acuerdo de paz en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán es el principal catalizador para las bolsas a nivel global incluido Chile”.

    En Wall Street los principales indicadores terminaron la sesión con bajas. El promedio industrial Dow Jones descendió 0,59%, el selectivo S&P cayó 0,63% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,42%.

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    El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que este país presente una propuesta para poner fin al conflicto de forma definitiva.

    El anuncio se produjo después de que el viaje del vicepresidente JD Vance a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones con Irán quedara en suspenso porque, según un funcionario estadounidense, Teherán no respondió a las posturas estadounidenses.

    Tras las declaraciones de Trump los precios del petróleo redujeron su avance. De este modo en Estados Unidos el WTI subía 3,44% a US$90,43 el barril, mientras que en Londres el Brent ganaba 3,97% a US$99,2 el barril.

    Más sobre:MercadosBolsa de SantiagoIpsaWall Street

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