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    Madre de Romario Veloz ante comisión de DD.HH. del Senado: “Cuando se habla de indultar, se revive el trauma”

    “Me quema el alma el saber que uno de los primeros en la lista de los posibles indultados es casualmente el asesino de mi hijo", manifestó Mery Cortez ante el ministro Fernando Rabat.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado sesionó este martes para escuchar planteamientos de representantes de diversas organizaciones sobre posibles indultos presidenciales y otras iniciativas que puedan suponer la liberación de condenados por vulneraciones a derechos fundamentales.

    El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, participó en representación del Ejecutivo y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, estuvo presente en parte de la sesión.

    Rabat alcanzó a escuchar la exposición de Mery Cortez, la madre de Romario Veloz, joven de 26 años que murió baleado por efectivos del Ejército en una manifestación en La Serena el 20 de octubre de 2019.

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado por haber ordenado disparar esa jornada, sería el primer beneficiado con los indultos que el Presidente José Antonio Kast contempla otorgar.

    “Cuando se habla de indultar, se revive el trauma y se siente que la vida de nuestros seres queridos está siendo nuevamente desvalorizada”, partió manifestando Mery Cortez en su presentación telemática ante la comisión.

    La mujer sostuvo que “el Presidente Kast habla de indultar como si se tratara de un trámite más, de un papel que se firma desde la comodidad de su escritorio”.

    “Pero para nosotros los familiares es volver a escuchar ese disparo que nos arrancó a nuestros seres queridos”, afirmó.

    Cortez dijo que el Presidente quiere hablar de perdón a quienes participaron de las muertes de sus seres queridos.

    “¿Quién le pidió perdón a nuestros familiares? ¿Quién le pidió perdón a las víctimas? ¿Quién le pidió perdón a esas madres que tuvieron que enterrar a sus hijos?“, preguntó.

    La madre de Romario Veloz aseguró que “un indulto no solo libera a un culpable, también vuelve a condenar a las víctimas al olvido”.

    “Me quema el alma el saber que uno de los primeros en la lista de los posibles indultados es casualmente el asesino de mi hijo, capitán José Faúndez. Alegando problemas de salud mental, pero cuando mató a mi hijo, no le tembló la mano para dar tres órdenes de disparar. No mostró ni un ápice de remordimiento. Ni en los tribunales de justicia fue capaz de pedir perdón”, cerró.

    El capitán Faúndez fue condenado a 15 años de presidio por el delito consumado de violencia innecesaria, provocando la muerte de una persona y dos delitos consumados de violencia innecesaria causando lesiones graves. Su condena fue ratificada por la Corte Suprema.

    En la segunda ráfaga que el oficial mandó a disparar, luego de haber herido a un manifestante, Veloz recibió el tiro que le dio muerte.

    En la causa también se condenó al soldado conscripto Carlos Javier Robledo Olguin, a 10 años de cárcel, y al cabo José Andrés Arenas Macilla a cinco años.

    Más sobre:DD.HH.Crisis social18-OJosé Santiago FaúndezRomario VelozIndultosJosé Antonio KastSenadoPablo MiraFernando Rabat

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