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    Kast afirma que usará los indultos y que después modificará la herramienta: “Es razonable que esto sea un órgano colegiado”

    Consultado sobre los casos que analizarán -entre ellos, el del excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillai, y en donde su abogada ya ingresó la solicitud de indulto- el Mandatario señaló que estudiarán todos los casos que se presenten.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El Presidente José Antonio Kast aseguró esta jornada que usará la atribución presidencial de realizar indultos, y que posterior a esto, modificará esta herramienta, en línea con lo que ha planteado la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y el exministro Hernán Larraín, quienes han propuesto reemplazar esta figura por un consejo técnico colegiado.

    En este sentido, el Mandatario -en entrevista con la Asociación de Radio Difusores de Chile (Archi)- indicó que a su parecer la herramienta del indulto “es razonable ” que sea “un órgano colegiado”.

    “Creo que el indulto como institución, más allá de que hay que hacerle a mi juicio un cambio -en la manera de quienes otorgan el indulto- siempre tiene que ser una posibilidad que exista”, afirmó.

    En esta línea, y consultado sobre por qué realizará indultos si considera que esta herramienta requiere una modificación, justificó su decisión señalando que “hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar”.

    “Estamos haciendo una revisión de distintas situaciones, de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir la sentencia judicial, porque son poderes independientes. El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un juez”, afirmó.

    En esto, defendió que los indultos “es una facultad que está establecida en la Constitución”.

    “Yo no entro a discutir los antecedentes o el fallo judicial (...) Yo no estoy discutiendo lo que haya señalado un tribunal. Estoy diciendo que he llegado a la conclusión, después de analizar ciertas situaciones, de que esa persona merece ser indultada", afirmó.

    Consultado en este sentido sobre los casos que analizarán -entre ellos, el del excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillai, y en donde su abogada ya ingresó la solicitud de indulto- Kast señaló que estudiarán todos los casos que se presenten. Incluso, indicó, el de aquellos condenados por violación a los derechos humanos.

    “Vamos a estudiar todos los casos que estén solicitando el indulto de la manera formal que corresponda”, sostuvo tajante. “Vamos a hacer un análisis en profundidad de cada caso. Y cuando lleguemos a un estudio y lleguemos a una determinación, lo vamos a comunicar”.

    En esto, indicó que no tienen un plazo establecido para realizar este análisis: “Vamos a hacer un análisis en profundidad de cada caso, y cuando lleguemos a un estudio y lleguemos a una determinación, lo vamos a comunicar”.

    Por otra parte, y frente a la pregunta sobre el cambio de categoría de la cárcel de Punta Peuco, que ahora es un penal común, Kast indicó que esta decisión del Expresidente Gabriel Boric “marcaba una línea política, que no la hicieron los presidentes anteriores”.

    Más sobre:PolíticaIndultosJosé Antonio KastFabiola CampillaiPatricio Maturana

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