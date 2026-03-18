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    Chevesich y figura del indulto: “Yo creo que debe ser eliminada y que sea un consejo el que analice los casos”

    Ante la eventual concesión de este tipo de beneficio por parte de José Antonio Kast, la presidenta de la Corte Suprema reafirmó que cualquier decisión debe fundamentarse legalmente y respetar los límites constitucionales.

    Por 
    Luis Cerda
    MARIO TELLEZ

    La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, sostuvo que la figura del indulto “no debería estar” en el sistema jurídico, en medio del debate por la eventual concesión de este beneficio a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, lo que fue anunciado por el Presidente José Antonio Kast.

    Consultada sobre el tema en el canal 24 Horas, la magistrada sostuvo que “es una facultad que (el Presidente ) tendrá que ejercerla en su mérito, analizando las circunstancias del caso”.

    No obstante, al ser abordada por su opinión sobre esta atribución presidencial, dijo que “yo creo que debe ser eliminada y que sea un consejo que analice los casos (…). Pareciera que mejor no debería estar el indulto”.

    Chevesich explicó que cualquier decisión de este tipo debe respetar los límites establecidos por la Carta Magna: “Depende también de las razones que se invoquen, porque muy bien sabemos que hay una norma de la Constitución Política de la República que dice que no se puede revivir procesos fenecidos, no se puede criticar en el fondo decisiones de orden jurisdiccional”.

    La ministra también señaló que, según le manifestó en su momento el Presidente Kast -en su calidad de electo-, a él no le agradaba la figura del indulto, pero que “igual iba a analizar porque la facultad la tiene”.

    La magistrada también se refirió a las críticas por indultos otorgados por el expresidente Boric y los cuestionamientos realizados por el exmandatario a fallos judiciales contra personas que recibieron el beneficio. “La Corte Suprema le hizo presente lo que dice una norma de la Carta Fundamental y en este caso bueno, yo insisto, es una facultad presidencial, vamos a ver qué argumentos de carácter excepcional, porque la resolución tiene que ser fundada, así lo dice la ley”.

    Recorte presupuestario

    Chevesich confirmó que se reunirá este miércoles con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de haber sido notificada a través de un oficio de Hacienda que el Poder Judicial se verá afectado por el recorte de 3% que fue anunciado por el Ejecutivo para todos los ministerios.

    La presidenta del máximo tribunal indicó que solicitó una minuta financiera para evaluar el impacto de la medida y plantearle la situación al ministro Rabat, para posteriormente reunirse con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, “para darle a conocer cómo efectivamente un recorte de esa naturaleza, en determinados subtítulos de nuestro presupuesto, va a afectar la continuidad del Poder Judicial”.

    “Entiendo que hay un problema presupuestario a nivel nacional, y no me preocupa, me ocupa”, destacó.

    Caso de la exministra Vivanco

    La presidenta de la Corte Suprema también abordó los casos de corrupción al interior del Poder Judicial, como la trama bielorrusa, donde la exintegrante del máximo tribunal Ángela Vivanco se encuentra formalizada por presuntos delitos de corrupción.

    “Como lo dije en la cuenta pública, a mí, personalmente, me avergüenza. Y yo creo que a todo el Poder Judicial también”, aseveró.

    En esa línea, recalcó que todas las personas deben someterse a la justicia y aseguró que cualquier denuncia sobre eventuales actos irregulares será investigada.

    Sobre el caso de Vivanco, se refirió a los “comentarios de pasillo” en los que se decía que en la Tercera Sala había una especie de tarifa por fallos. “Yo lo vine a saber después, y si eso no se verbaliza, alguien no lo pone en conocimiento de la presidencia o la misma Sala. no se da cuenta y no lo releva, es imposible tomar decisiones”, manifestó.

    “Yo no puedo afirmar ni negar que existan funcionarios que incurran en actos contrarios a la probidad. Pero sí puedo asegurar que ante una denuncia se investigará”, cerró.

    Más sobre:Poder JudicialAna Glor

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