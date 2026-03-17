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    Defensa del excapitán de Carabineros Patricio Maturana solicita su indulto particular ante el Ministerio de Justicia

    La petición la hizo su abogada, Nubia Vivanco. Esto ocurre a solo días de que el Presidente Kast anunciara que su gobierno utilizará esta facultad presidencial para beneficiar a uniformados que cumplen condenas de cárcel por hechos vinculados al estallido social.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    A la izquierda Patricio Maturana y a la derecha la senadora Fabiola Campillai.

    La abogada Nubia Vivanco cuenta que fue el 12 de marzo cuando partió rumbo al Ministerio de Justicia para dejar un sobre en la Oficina de Partes, que incluía la petición formal de un indulto particular para el excapitán de Carabineros Patricio Maturana.

    Vivanco, quien es la abogada que defiende a Maturana, lleva la representación del exuniformado condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai desde que su sentencia fue confirmada por la corte.

    Desde ahí que lo viene acompañando en el cumplimiento de una condena efectiva de 12 años en la cárcel de Molina por el delito de apremios ilegítimos causando lesiones graves gravísimas.

    Patricio Maturana cuando fue detenido en 2020.

    Vivanco cuenta que la preocupación inicial fue garantizar su seguridad en un centro penitenciario que, según dice, no aseguraba que pudiera estar segregado del resto de la población debido a su condición de exuniformado. Todo esto, incluso, en medio de amenazas en su contra las cuales él mismo ha denunciado a través de querellas ingresadas ante la justicia.

    En medio de todo eso, Vivanco asumió la estrategia de solicitar y acceder a los beneficios penitenciarios que entrega, de forma administrativa, Gendarmería a los condenados que cumplen con los requisitos.

    Así fue como a finales de enero, Maturana solicitó el beneficio de salida dominical. En esa instancia, Gendarmería aprobó dicho requerimiento dado que el exfuncionario cumplía con los requisitos de buen comportamiento. La primera salida se concretó el pasado 8 de febrero.

    El exuniformado Patricio Maturana.

    La aprobación de las salidas dominicales de Maturana provocó que la senadora Campillai calificara la decisión como un acto que le genera “dolor y angustia”. A su vez la parlamentaria que perdió la vista a causa del disparo percutado por el expolicía lanzó sus dardos contra el director de Gendarmería, Rubén Pérez, y el Presidente José Antonio Kast respecto de quien -dijo la senadora- “abiertamente ha señalado querer liberar a mi agresor”.

    Solicitud formal

    Pero Campillai no solo atacó públicamente la decisión de otorgar la salida dominical de forma comunicacional, sino que también lo hizo por la vía judicial. Así fue como ingresó un recurso ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo para anular la decisión tomada por Gendarmería.

    Por eso fue que Vivanco llegó hasta ese tribunal el pasado 12 de marzo, un día después de que Kast se instalara oficialmente en La Moneda. Ese día alegó ante el tribunal defendiendo la legalidad de la decisión de Gendarmería y a pesar de la arremetida de Campillai, el juez le dio la razón y rechazó la petición de la senadora.

    José Antonio Kast

    Con ese triunfo bajo el brazo, Vivanco partió hasta Morandé con Moneda para oficializar la petición de indulto en un sobre donde además de varios antecedentes adjuntó la resolución del juez de San Bernardo. A juicio de la abogada era clave obtener la confirmación del beneficio dominical para que la solicitud tuviera aún más probabilidades de éxito.

    Así lo confirma la propia Vivanco a La Tercera. “Para nosotros lo primero siempre fue acceder a la salida dominical, apegados a lo que exige la norma y en satisfacción a lo que es la justicia, la reparación y el objetivo virtuoso que es la reinserción social de Patricio Maturana. Para nosotros era relevante que estuviera en condiciones de optar a este beneficio como cualquier otro ciudadano. Todo, siempre con vista a un esperado indulto porque creemos que está absolutamente justificado”, dice Vivanco.

    La abogada agrega que “luego de defendernos en el tribunal ante el brutal embate de Campillai en contra del beneficio obtenido y con la tranquilidad de que haya quedado establecido que dicho beneficio se obtuvo conforme a derecho, presentamos también la solicitud de indulto”. Con ese paso, ahora será la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia la que deberá tramitar la petición según lo establecido en el reglamento.

    En la noche de ese mismo jueves 12 de marzo fue cuando Kast, en una ronda de entrevistas con canales de televisión, instaló en la agenda del gobierno el tema de los indultos. Con su intervención dio a conocer que el gobierno está interesado en indultar a uniformados que cumplen condenas de cárcel por hechos vinculados al estallido social, lo cual incluye justamente a Maturana.

    De hecho Kast, estando en campaña, en marzo de 2025 lo visitó personalmente en la cárcel. Esa vez, a la salida, grabó un video desde el frontis de la cárcel de Molina. En ese registro audiovisual se comprometió a “estudiar todos los antecedentes” y, en caso de que corresponda adelantó que impulsaría su indulto particular.

    Más sobre:IndultoPatricio MaturanaJosé Antonio KastFabiola CampillaiKastCarabineros

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