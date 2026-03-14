SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast fija criterios para indultar y gobierno no descarta incluir a agresor de senadora Campillai

    En el gobierno aseguran que el beneficio se concederá caso a caso y estará enfocado en uniformados condenados por su actuar en el estallido social. El mandatario no tiene contemplado usar esta facultad en quienes cumplen prisión en la excárcel de Punta Peuco.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    Juan Manuel Ojeda
    MARIO TELLEZ

    Luego de que el Presidente José Antonio Kast irrumpiera en la agenda de su gobierno instalando los indultos particulares a uniformados condenados por hechos de violencia institucional en el estallido social, el gobierno entregó algunos detalles de lo que significará el uso de esta facultad presidencial.

    Lo primero que delimitaron es que el uso de este beneficio, al menos en una primera etapa, será para agentes policiales -Carabineros o la PDI- e integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que cumplen penas de cárcel efectiva por causas vinculadas al 18-O.

    De hecho, en su entrevista con T13 la noche del jueves, Kast expuso cuál es su postura sobre estas penas: “Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, afirmó el mandatario. En el pasado, siendo candidato, dijo que fueron personas perseguidas “por defender la patria”.

    Otro de los criterios fijados por el jefe de Estado es que este beneficio se realizará con un análisis jurídico caso a caso, luego de que el Ministerio de Justicia analice los antecedentes de la carpeta de cada uno de ellos. Ese será un procedimiento que en el Ejecutivo comentan que se activará respetando el reglamento de los indultos particulares y luego de que los condenados lo soliciten.

    Según una revisión realizada por La Tercera, actualmente son 14 los funcionarios de Carabineros y las FF.AA. que cumplen condena en la cárcel, la gran mayoría de ellos tras ser condenados por la justicia por apremios ilegítimos y/o tortura. En todos los casos, además del tribunal de primera instancia, las condenas fueron confirmadas por tribunales de alzada o bien la misma Corte Suprema.

    Uno de esos es el capitán de Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, nombre que podría ser el primer agente indultado por el mandatario. Faúndez fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de violencia innecesaria, por su rol en la muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés, un manifestante que murió luego de recibir un impacto de bala el 20 de octubre de 2019 en La Serena.

    El militar estaba a cargo de la patrulla desde donde se ejecutaron los disparos que le quitaron la vida al joven, cuyo caso fue confirmado por la Corte Suprema. Por esa misma causa también se condenó a los soldados Carlos Javier Robledo Olguín -a 10 años de cárcel- y al cabo José Andrés Arenas Mancilla -a cinco años-. En el caso de Olguín, diputados del Partido Republicano ya habían pedido el indulto durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

    Otro de los candidatos que surge como posible indultado es Patricio Maturana, excapitán de Carabineros condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai. Maturana, quien accedió al beneficio de salida dominical, fue condenado a 12 años de cárcel. Parlamentarios de Chile Vamos, previamente, han pedido su indulto.

    Desde el gobierno no descartan que Maturana sea uno de los beneficiados por este beneficio presidencial. De hecho, Kast, estando en campaña, lo fue a visitar personalmente a la cárcel. Esa vez, a la salida, grabó un video desde el frontis del centro penitenciario. En ese registro audiovisual se comprometió a “estudiar todos los antecedentes” y, en caso de que corresponda, aseguró en marzo de 2025, impulsará su indulto particular.

    Finalmente, en La Moneda comentan que, por ahora, no está contemplado conceder indultos particulares a condenados por delitos de lesa humanidad, sobre todo quienes están en la excárcel de Punta Peuco. A pesar de eso, el anuncio de Kast encendió esperanzas en los condenados por este tipo de crímenes. De hecho, el exmilitar Nelson Saavedra y el excarabinero Jaime Müller -en la cárcel El Manzano- lo solicitarán prontamente argumentando “razones humanitarias”, debido a las enfermedades que padecen.

    Más sobre:IndultosJosé Antonio KastEstallido socialAgentes estatales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek

    La Misteriosa Mirada del Flamenco: La Familia Invencible

    Aulas sin pantalla: colegios ajustan reglas para nueva medida

    Los shows imperdibles de sábado y domingo en Lollapalooza 2026

    Fiscalía investiga autolesiones de Rojas Vade tras hallazgo de evidencia en su mochila

    Kast instala en agenda la posibilidad de indultar y abre flanco en su “gobierno de emergencia”

    Lo más leído

    1.
    Abogado Hugo Gutiérrez y actuación de Manuel Guerra como fiscal: “Él hace política con la persecución penal”

    Abogado Hugo Gutiérrez y actuación de Manuel Guerra como fiscal: “Él hace política con la persecución penal”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Aulas sin pantalla: colegios ajustan reglas para nueva medida
    Chile

    Aulas sin pantalla: colegios ajustan reglas para nueva medida

    Fiscalía investiga autolesiones de Rojas Vade tras hallazgo de evidencia en su mochila

    Kast instala en agenda la posibilidad de indultar y abre flanco en su “gobierno de emergencia”

    Quiroz se estrena en Hacienda con pugna con Grau por “caja fiscal”
    Negocios

    Quiroz se estrena en Hacienda con pugna con Grau por “caja fiscal”

    Ley de 40 horas: el impacto en las empresas de una nueva reducción a 42 horas semanales

    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Salvador Capitano: “La U debió darle más partidos a Paqui Meneghini; lo echaron muy pronto”
    El Deportivo

    Salvador Capitano: “La U debió darle más partidos a Paqui Meneghini; lo echaron muy pronto”

    Claudia Schüler, el recuerdo de la “diabla” eterna

    Unos hermanos en la lista: los cinco jugadores extranjeros que Córdova visitó en Europa pensando en el futuro de la Roja

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek

    La Misteriosa Mirada del Flamenco: La Familia Invencible

    Los shows imperdibles de sábado y domingo en Lollapalooza 2026

    El abastecimiento de agua, el otro blanco de la guerra en Irán
    Mundo

    El abastecimiento de agua, el otro blanco de la guerra en Irán

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

    Delcy Rodríguez lidera en Caracas un reunión de alto nivel entre Colombia y Venezuela

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”