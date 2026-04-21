Estudio jurídico español Garrigues adquiere oficina chilena Barros Silva Varela & Vigil

El estudio jurídico Garrigues, con sede en Madrid, España, adquirió la firma Barros Silva Varela & Vigil (BSVV) de Chile, con lo que refuerza su presencia en el país y en América Latina, tras una reciente compra en México.

La absorción de BSVV creará una nueva firma que operará bajo la marca Garrigues, que tendrá un equipo de más de 130 abogados, 24 de ellos socios. La empresa comprada aportará 11 socios.

Un comunicado emitido por BSVV informa que “en las próximas semanas se concluirá la documentación contractual y el acuerdo será sometido a las respectivas juntas de socios”.

“La integración de ambas firmas, que son altamente complementarias tanto por su enfoque de asesoramiento como por su posicionamiento en el mercado, supondrá la consolidación de un despacho de referencia en Chile, con un equipo de más de 130 abogados y capacidad para prestar asesoramiento integral en todas las áreas del derecho de los negocios”, dijo el comunicado.

Luis Felipe Merino, estudio Garrigues

“Asimismo, la operación generará sinergias derivadas de la combinación del profundo conocimiento del mercado chileno, la visión estratégica y la experiencia técnica de BSVV con la fortaleza internacional de Garrigues”, agregó.

De este modo, Garrigues refuerza su presencia en América Latina, luego de la reciente adquisición de la oficina Sánchez Devanny en México.

De acuerdo a la oficina chilena, la apuesta de Garrigues por Latinoamérica es estratégica. Cuenta con oficinas en Chile, Colombia, México y Perú, y acumula más de 50 años de relación con la región.

“Su modelo one-stop shop le permite coordinar proyectos y operaciones transfronterizas con el respaldo de una red internacional en 12 países de 4 continentes", resaltó.

Fernando Barros Vial

En Chile, Garrigues está representado por el socio principal Luis Felipe Merino, mientras que BSVV cuenta entre sus socios a Fernando Barros Vial (hijo del actual ministro de Defensa), Sebastián Barros Campino, José Manuel Bustamante, Felipe Riesco, Pilar González, José Joaquín Silva, Francisco Varela y Jorge Vigil.