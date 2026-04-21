“No dilapiden su capital político”: la presión desde la oposición al PDG ante apertura a respaldar megaproyecto del gobierno

Luego que se conociera que el gobierno dilató la presentación del proyecto para la reconstrucción nacional para este miércoles en medio de conversaciones con distintos sectores, entre ellos el Partido de la Gente (PDG), desde sectores de la oposición están presionando a esta colectividad ante su apertura a aprobar la iniciativa legal.

Este martes diversos parlamentarios del PDG han manifestado su apertura para que el megaproyecto del gobierno vea la luz en la Cámara de Diputados. Así por ejemplo, la diputada Zandra Parisi (PDG) sostuvo en Desde la Redacción de La Tercera que “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”.

A su vez, el diputado Javier Olivares (PDG) manifestó en El Mostrador que “el proyecto me gusta”. Mientras Pamela Jiles (PDG) señaló que: “Este proyecto se iba a presentar hoy y no se presentó. ¿Y por qué no se presentó hoy? Bueno, porque el PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del Gobierno. Vamos avanzando, la gente va avanzando".

Ante esta apertura del PDG, en la oposición han apuntado a la colectividad. Por ejemplo, el diputado y jefe de bancada PPD e Independientes, Raúl Soto, señaló: “Le hago un llamado especialmente al PDG y Franco Parisi: que no quemen, que no dilapiden su capital político dándole la mano a los más ricos y al gran empresariado, y dándole la espalda a la clase media, a los sectores vulnerables y a las Pymes llegando a un acuerdo con el gobierno en un tema tan sensible, tan impopular y tan rechazado por la ciudadanía como es rebajarle los impuestos, en este momento, al gran empresariado de nuestro país”.

A su vez, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, sostuvo que “quisiéramos tener la apertura que muestra el gobierno con el PDG”, añadiendo que: “Nosotros queremos lograr buenos entendimientos para que la gente, los mismos votantes del Partido de la Gente, Franco Parisi, los nuestros y del gobierno, no sigan pagando el costo de mal manejo del ministro Quiroz”.