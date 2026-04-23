Taiwán compra armamento a EE.UU. por más de 6.500 millones de dólares

Taiwán firmó seis acuerdos de adquisición de armas con Estados Unidos por un total de más de 208.000 millones de dólares taiwaneses (US$6.590 millones), que incluyen sistemas de ataque de precisión de largo alcance, reposición de reservas de misiles y producción conjunta de munición de gran calibre, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa taiwanés.

De acuerdo con la agencia local de noticias CNA, los contratos fueron suscritos a principios de mes por la misión de defensa de Taiwán en Estados Unidos y por el Instituto Americano en Taiwán (AIT), la embajada de facto de Washington en la isla.

Sin embargo, el presupuesto especial de Defensa presentado por el gobierno, de 1,25 billones de dólares taiwaneses, se encuentra estancado en el Yuan Legislativo - el órgano unicameral del Poder Legislativo-, ya que los parlamentarios de la oposición cuestionan la cantidad y los artículos que se adquirirán, mientras que la Oficina Presidencial y la propia cartera afirman que la cantidad total es necesaria para salvaguardar Taiwán.

El ministerio de la República de China publicó el martes un informe que detalla las partidas no clasificadas del presupuesto y describe las siete categorías principales de equipos que se adquirirán.

Según el documento, la mayor parte del presupuesto -unos 550.000 millones de dólares taiwaneses- se destinaría a sistemas de defensa aérea, interceptores de misiles antibalísticos y sistemas de misiles guiados antitanque , entre los que se cuentan lanzacohetes múltiples HIMARS y obuses autopropulsados M109A7 Paladin.

Los contratos restantes abarcan la reposición de las reservas de misiles del Ejército, la adquisición de misiles antiblindaje, la producción conjunta de munición de gran calibre entre Taiwán y EE.UU., y la contratación de “servicios de consultoría” vinculados al desarrollo de un sistema integrado de defensa aérea.

Como consignó la agencia EFE, la operación se produce pocas semanas antes del posible viaje del presidente estadounidense Donald Trump a China, donde se prevé que Taiwán sea uno de los asuntos claves en su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, porque para Beijing se trata de la principal “línea roja” en sus relaciones con Washington.