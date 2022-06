Más refuerzos y mejores sueldos: así aprovechará Colo Colo los US$ 3 millones anuales del contrato con Coolbet

Colo Colo firmó el contrato de auspicio de camiseta más grande de la historia del fútbol chileno, tras llegar a un suculento acuerdo con Coolbet, a cambio de US$ 3 millones anuales. El vínculo comenzará en 2023 y durará dos años. Además, la casa de apuestas tendrá una cláusula preferencial de renovación por dos años más.

Se trata de una alianza que supera ampliamente la actual, que tiene a Pilsen del Sur como main sponsor hasta final de temporada en la casaquilla del Cacique. Además, son ingresos que le vienen muy bien a las alicaídas arcas de Blanco y Negro, que ha vivido momentos difíciles en los últimos años.

“Pasamos por períodos muy difíciles hace un par de años. Se ha venido recuperando, en el periodo pasado se trabajó bastante en eso. Ahora estamos mejor, pero no todo lo holgado que nos gustaría para hacer mejores cosas, incluso, en el tema de contrataciones. La llegada de este nuevo sponsor a partir de 2023 va a ser muy importante”, aseguró Alfredo Stöhwing, presidente de la sociedad anónima, en entrevista con El Deportivo.

¿Cómo va a gastar esos recursos el elenco de Macul? En diversos ítems. Uno de los puntos más importantes tiene que ver, evidentemente, con lo conformación del plantel, ya que los refuerzos siempre han sido un eje central para el subcampeón del fútbol chileno. Sin embargo, también se utilizarán esos dineros en las remuneraciones de los jugadores, según lo que informó el timonel de la concesionaria.

“Todo lo que nos llegue se va a ir distribuyendo y una parte importante se va a ir a remuneraciones del plantel y contrataciones, sin duda”, reveló Stöhwing, quien asumió la presidencia de Blanco y Negro hace dos meses, cuando reemplazó al periodista Edmundo Valladares.

De todas formas, más allá de que los ingresos por concepto de main sponsor aumentarán considerablemente a partir de 2023 en el Monumental, tras la entrada en vigencia del contrato con Coolbet, Colo Colo quiere ser responsable y no despilfarrar esos recursos, por lo que la idea es aprovecharlos para traer jugadores de real jerarquía, que aporten realmente al primer equipo.

“Seguiremos viendo si surge una alternativa, pero no queremos contratar por contratar, ya hemos visto en el pasado que no resulta bien eso. Queremos que lleguen jugadores que sean un aporte y no tapar juveniles por taparlos. Si se da, para fortalecernos en el Campeonato Nacional o un eventual paso a cuartos de final de la Copa Sudamericana, puede ser, porque nos queda algo de plazo”, aseguró el mandamás albo.

Aparte de los 3 millones de dólares fijos por año que recibirá el Cacique, hay otros bonos por objetivos que también son muy importantes. Por ejemplo, el nuevo vínculo contempla estímulos por ganar el Torneo Nacional (US$ 100 mil) y avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores (US$ 150 mil). Estos recursos que le permitirán a ByN acercarse a los números azules en los futuros balances, ya que el dinero ofrecido por la empresa estonia con oficina en Chile son muy atractivos para la concesionaria.