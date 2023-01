Disputas, elogios y un trono en juego: la zigzagueante relación entre Elías Figueroa y Arturo Vidal

Elías Figueroa vuelve a avivar la polémica. “Como lo he expresado en otras ocasiones, esto mismo es lo que me distancia de figuras como Arturo Vidal y otros jugadores del panorama actual, que a veces no expresan su calidad deportiva de igual manera en su vida pública, aunque respeto la libertad individual de cada uno”, plantea en Don Elías, su libro biográfico, escrito por Nelson Osses y Pablo Arteche. Incluso se animó con elogios que bien pueden considerarse como una comparación que juega en contra del Rey. “El éxito deportivo te entrega una condición pública que debes saber llevar con respeto, y Tiane cumple con eso, así como en su tiempo también lo hicieron Leonel Sánchez, mi amigo Carlos Caszely y Claudio Bravo, hoy en día”, añade.

No es primera vez que Figueroa alude a Vidal. De hecho, la relación entre ambos da para montar un historial. Incluso más. Para recordar en un simple ejercicio de memoria las intervenciones más emblemáticas de uno respecto del otro. Al histórico defensor, la irrupción de oriundo de San Joaquín se transformó en un elemento incómodo. Después de cada uno de sus éxitos en Europa y sobre todo en la Selección, con la que consiguió la Copa América en 2015 y la Copa América Centenario al año siguiente, el debate siempre ha sido el mismo. Si, efectivamente, el King había desplazado al nacido en Valparaíso de la condición de mejor futbolista chileno de la historia, un sitial que, hasta ahí, no admitía discusión.

Galones en la mesa

Naturalmente, la personalidad de cada uno impide concederle el privilegio al otro. Figueroa, como cada vez que la materia sale a colación, pone sus galones sobre la mesa. “Si alguien es cuatro veces mejor de América y tres veces mejor del mundo, me gana, si es así de simple. Es lo que se consiguió. A veces pueden decir que lo digo de creído, pero son datos que están ahí. Nadie me lo regaló y eso debe pesar”, declaró en julio de 2020 al Diario Concepción. En esa oportunidad, también aludió a los problemas que le ha acarreado a Vidal su extrovertida personalidad. “Uno es un ejemplo para muchos niños y uno tiene que sentir el peso de ser un ídolo. No te digo que sea un santo, pero ojalá sus cosas no sean tan públicamente. Ese es un problema que debería solucionar, pero Arturo juega muy bien”, puntualizó, en el mismo sentido de las expresiones que vierte en el libro que repasa su vida y obra deportiva. La alusión no era gratuita, pues el ex jugador del Inter y la Juventus, entre otros clubes, se había mostrado en malas condiciones en un live de Instagram.

El discurso es recurrente y reaparece cada vez que, por alguna razón, Vidal amenaza la hegemonía que Figueroa considera que sigue detentando. Naturalmente, esa postura tiene millones de adeptos.

Elías Figueroa y Arturo Vidal.

Vidal no le ha respondido directamente a Figueroa, pero cada vez que puede reluce de sus logros individuales y colectivos, con el afán de marcar terreno. Entre los últimos, le asigna un especial valor a los títulos internacionales que consiguió con la Roja, un privilegio que el ex jugador de Peñarol y el Internacional de Porto Alegre jamás tuvo. Se considera el mejor y no tiene empacho en intentar demostrarlo con elementos objetivos. Es en ese contexto que levantan sus banderas los adherentes del ex mediocampista del Barcelona. El público es, naturalmente, distinto. Al jugador formado en Colo Colo lo defienden las nuevas generaciones.

Entre dimes y diretes, hasta un histórico jugador brasileño se involucró en la discusión. Clodoaldo, campeón mundial con el Scratch y rival de Figueroa en su paso por el fútbol de ese país, zanjó la comparación, aunque con una postura inesperada. “Nota 9 para Elías Figueroa y 9,5 para Arturo Vidal; son dos cracks”, declaró a fines de octubre del año pasado, a El Deportivo. “Son dos monstruos del arte del fútbol. Es una diferencia de estilos. Uno es más ofensivo y finalizador. El otro era una artista en la parte defensiva”, puntualizó a la hora de marcar las tenues diferentes entre uno y otro. En Chile, como respuesta, se impuso la teoría del empate técnico

Respeto y una foto emblemática

Pese a que públicamente la relación entre ambos astros parece tensa, cada vez que se encuentran se producen muestras de respeto. En 2019, por ejemplo, antes de una victoria del Barcelona sobre el Liverpool por la Champions League, Figueroa le dedicó elogiosos conceptos a Vidal , a través de su cuenta en Twitter. “Rey de Copas, un crack. Lo mejor de todo es que siempre buscas dejar en alto el nombre de Chile. Suerte mañana, Arturo”, le deseó. Vidal le respondió al día siguiente, mediante la misma plataforma.

“¡Muchas gracias DON Elías! Lo más lindo es dejar el nombre de nuestro querido Chile en lo más alto”, posteó. Incluso con un añadido: “Como usted lo hizo tantas veces, es un orgullo que me comparen con una gloria del fútbol mundial como usted. Vamos Chile, carajo”, manifestó.

Ha habido otras muestras de cercanía. En junio del año pasado, con motivo del encuentro entre Colo Colo y el Internacional de Porto Alegre coincidieron en la tribuna del estadio Monumental. El momento fue inmortalizado en una fotografía que completa otro jugador histórico: Esteban Paredes. Los protagonistas se mostraban sonrientes y las redes sociales explotaron. Por esos días, no había motivos para enemistarse.