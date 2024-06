Claudio Bravo da detalles del problema físico que lo sacó del amistoso de la Roja

Este martes, el desempeño de Chile ante Paraguay provocó una fiesta en el Estadio Nacional. El 3-0 a diez días del inicio de la Copa América ilusionó a los hinchas, quienes de todas se retiraron del recinto con una pequeña preocupación: Claudio Bravo y Felipe Loyola dejaron la cancha por molestias físicas.

El caso del defensa de Huachipato es el más grave según palabras de Ricardo Gareca, quien en conferencia de prensa abordó las lesiones de ambos jugadores. Lo de Claudio Bravo en cambio es más leve, al punto de que la sustitución fue más por precaución, que por una lesión real real.

De hecho, aquello fue confirmado por el propio portero quien al retirarse del recinto de Ñuñoa habló con los medios sobre su situación actual y el problema en la rodilla izquierda que lo obligó a ser reemplazado en el entretiempo.

“En la primera pelota que despejé, se me cruzó el delantero rival, le di una patada al momento de despejar, eso me provocó una molestia en la zona lateral de la rodilla, pero no es para preocuparse. Salí por precaución. Ya mañana veremos”, detalló Bravo, quien confesó que en este momento de su carrera se debate entre el retiro o una nueva experiencia.

El portero de 41 años además habló de las sensaciones en torno al proceso de Gareca en La Roja, quien en tres partidos disputados ya suma dos victorias. “Es lógico que esto nos genera ilusión, este es el camino a seguir, hay que retomar las buenas sensaciones, como las que tuvimos hoy al jugar en casa con el estadio lleno. Es un impulso ganar para lo que se nos viene”, mencionó.

En ese sentido también aclaró que este efecto positivo también se está viendo reflejado entre los seguidores del combinado nacional. “Hicimos un partido muy serio, es parte de lo que hemos demostrado en nuestros últimos encuentros. Creo que la gente se vuelve a reencantar con la selección, esa es la línea a seguir”, añadió.

Finalmente, habló del retorno de La Roja al recinto de Ñuñoa luego de cuatro años probando suerte en otros estadios de la capital. “Es positivo el hecho de volver al Estadio Nacional, era algo que la selección necesitaba, jugar en su casa, con la sensación de pertenencia, eso nos hacía mucha falta”, señaló a modo de cierre.