La sorpresiva revelación de Marcelo Bielsa que explica la victoria de Uruguay ante Brasil

Uruguay eliminó a Brasil de la Copa América. En un duelo marcado por el fútbol combativo, la Celeste de Marcelo Bielsa se impuso por penales. Luego del compromiso, en rueda de prensa, el entrenador rosarino entregó su análisis del compromiso. Y más allá de la victoria, el estratega reveló que el encuentro no se dio en los términos del fútbol ofensivo que a él le gusta implantar en sus equipos. “Todo lo que sucede es a la uruguaya, porque siempre son los jugadores los que le dan el perfil al equipo. El partido fue con muy pocas situaciones de gol, muy disputado, muy cerrado, parejo, con pocos cambios de dominio en el trámite”, dijo.

En esa línea, el DT no tuvo problemas en reconocer que cuando se quedaron con uno menos, su escuadra se limitó a aguantar el empate para llevar el compromiso a la definición desde los 12 pasos. “Después, con un hombre menos, nos resignamos a defender en nuestro campo, pero no sufrimos situaciones de gol en todo el segundo tiempo, así que es verdad que aferrarse a un resultado como lo ha hecho el equipo uruguayo hoy, denota un perfil del fútbol uruguayo”, explicó.

Pese a que no es lo que le gusta, valoró lo expuesto en Las Vegas por Uruguay. “El equipo tuvo mucha calma y serenidad para asumir los penales, que también no solamente exige pericia, sino carácter”, estableció.

Valverde celebra tras el triunfo de Uruguay sobre Brasil. Foto: Lucas Peltier-USA TODAY Sports

Eso sí, puso el énfasis en que espera tener más chances de gol en los próximos duelos. “Tres opciones son pocas, y haber recibido de un rival como Brasil en 95 minutos, 15 de ellos con un hombre menos, que a este nivel se nota mucho, es para destacar. A mí me atrae mucho más atacar que defender, pero en un partido cerrado creamos una opción más que el rival”, puntualizó.

Ahora, pensando en la semifinal ante los cafeteros, Bielsa apunta que: “Los jugadores interpretaron el fútbol ofensivo de Brasil, con jugadores del nivel de Rodrygo, Rapinhia, Endrick, Paquetá, que son delanteros importantes. Colombia también los tiene, muchos y en cada posición, pero también confiamos en que estamos en condiciones de jugar en igualdad con cualquier rival. Superamos a Brasil en segmentos del juego y fuimos superados en otros, y no me refiero a cuando quedamos con uno menos, que la decisión fue terminar 0-0. Así que creemos en nuestras posibilidades”.

“Jugar contra Brasil es una oposición significativa, por supuesto el partido con Colombia va a ser tan exigente como el de hoy, porque es un equipo que viene evolucionando muchísimo partido a partido”, agregó.

Sobre lo mostrado por Uruguay a lo largo de toda la Copa América, el exentrenador de la Roja valora el nivel mostrado en la parte defensiva, pero dándole el mérito a los jugadores y a no su cuerpo técnico. “Uruguay es un equipo que puesto para defender es muy consistente. Jugó contra México, Estados Unidos y Brasil, rivales que sirven para sacar conclusiones, y no recibió goles. Así que el aspecto defensivo no es una cuestión desarrollada por mí, sino por los jugadores que estoy dirigiendo”, dijo.