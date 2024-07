“Quieren irse a Europa a los seis meses, pero no saben cómo”: la crítica de exjugador de la Roja a las nuevas generaciones de futbolistas

La formación de jugadores es un tema que suele ser materia de debate entre los clubes nacionales. La implementación de la regla del Sub 20, que luego pasó a ser Sub 21, llegó para incentivar la aparición de nuevos valores en la competencia local. Sin embargo, la consolidación de las promesas suele ser tardía. O algunos, cuando llegan, no logran exponer el mismo nivel que en las divisiones inferiores. Hay otros casos, que si logran mostrar un buen rendimiento en Primera División, pero que cuando saltan al extranjero no rinden como en el país.

Esa es la principal diferencia con los miembros más importantes de la Generación Dorada. Alexis Sánchez, sin ir más lejos, hizo hincapié en aquello en su entrevista con Mark González. “Yo estuve en el Barcelona con 21 años y no era joven. Ya había jugado un Mundial”, enfatizó el Niño Maravilla.

En un ejercicio de reflexión, Gonzalo Jara hace un diagnóstico de la diferencia entre los futbolistas que aparecen en la actualidad y lo que era cuando él pasó al primer equipo de Huachipato. “Un compañero, una vez, me dijo que me iba a cansar y que me iba a aburrir, porque la generaciones de hoy no sé si no tienen el compromiso... Por más que yo no quiera ser un referente ni me sienta un referente, tenía que hacerme cargo de si jugábamos mal o perdíamos”, dijo en diálogo con La Tercera, en el marco de la tercera entrega de la serie documental Colgar los Botines Dorados.

Según el exdefensor, las diferencias pueden explicarse por el cambio de mentalidad que ha provocado la proliferación de las redes sociales. “Hoy los chicos se saltan muchas etapas. Yo tenía la certeza de que estando en Huachipato podía pasar a un equipo grande, que eso me llevaría a la Selección y luego podría saltar a Europa. Hoy a los jugadores los veo con ganas de irse afuera, pero a los seis meses. La juventud de salta etapas porque vivimos en la inmediatez. Las redes tienen que ver. No la cantidad de fotos que suben, eso da lo mismo, pero si que todos piensan en lo que viene”, explica.

Gonzalo Jara fue fundamental en las dos Copas América que ganó la Selección. Foto: Photosport

Claro que el bicampeón de Copa América lleva este pensamiento más allá del futbol. Aunque ejemplifica con su profesión, ya que es donde le tocó percibirlo. “Si estoy estudiando, ya pienso en lo que quiero trabajar. Eso me cansó. No quise hacerme responsable ni ser un referente. Yo les preguntaba a los más chicos donde querían jugar y todos respondían que en Europa, después les preguntaba que cómo llegarían a eso, y no tenían una respuesta. Les preguntaba si iban al gimnasio o entrenaban más horas y eso no lo hacen. Me cansé de ser un papá en el camarín. Es un cargo que no quiero”, enfatiza. Eso lo llevó a tomar la decisión de dejar el fútbol, cuando, en sus palabras, sentía que podía jugar dos años más.

De esta forma, Gonzalo Jara lleva la situación a la realidad de la Roja. Según su análisis, todo se dio en el momento justo y ahora será difícil que se repita un momento como el bicampeonato de América. “Tendrán que pasar 100 años para encontrar otra Generación Dorada. La gente tiene que disfrutarlos. La crítica puede estar, con respeto”, establece. En esa línea, asegura que espera tener la oportunidad de devolverle a la Selección lo que el aprendió en sus años como defensor del Equipo de Todos. “Hay que ponerlo al servicio. Para eso hay que prepararse. Sobre todo para entrenar jóvenes. Como lo dije, están más difíciles, quieren otro tipo de cosas. Pero me encantaría poder trabajar en divisiones menores. Hay que encontrar a los jugadores a los 15, 16 o 17 años y trabajarles lo psicológico. Yo tuve a Bielsa a los 22 y creo que si lo tenía seis años antes hubiese ganado años de carrera. Hay que sacar algo de lo que competimos para entregar algo a los demás y enseñar”, propone.

Pese a lo anterior, también dice que actualmente le diría a los deportistas emergentes que en su carrera tomen decisiones guiados por el dinero. “Más allá de donde jugué, mi consejo a los más chicos, aunque suene mal, es que se vayan por lo económico. Si el entrenador los quiere tener en la Selección, los va a llamar igual. Depende del jugador como se mantiene, pero el fútbol se juega y se entrena igual en todos lados. Me ofrecieron dos veces irme a Arabia Saudita y no acepté, por miedo a perder mi puesto en la Roja, pero hoy lo haría. Si el entrenador los quiere los va a llamar igual”, señala.