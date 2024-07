En Argentina reaccionan a la nueva burla de los hinchas chilenos en Estados Unidos

Los hinchas chilenos volvieron a hacer de las suyas en Estados Unidos a costa de los fanáticos argentinos. En la previa del duelo entre la Albiceleste y Canadá por las semifinales de la Copa América los hinchas transandinos volvieron a reunirse en Times Square para alistar el duelo en el que intentarán alcanzar la final de la competencia.

En medio de esto, tuvieron que ver en una de las pantallas gigantes del sitio un video en el que se mostraba un contraste entre las definiciones a lo Panenka entre Alexis Sánchez y Lionel Messi.

En la primera secuencia se apreció la definición del 10 argentino en el inicio de los tiros desde los 12 pasos en los cuartos de final contra Ecuador. En aquella ocasión, Leo picó la pelota y esta se estrelló en el horizontal.

Tras esta imagen, se mostró un video del momento en el que Alexis lanzó su tiro con el mismo estilo en 2015, lo que significó en ese entonces conseguir la primera Copa América para el país, justamente a costa de Argentina.

Uno de los medios que compartió esta situación fue Olé, que en Instagram comentó “Y bueee... cada uno festeja lo que puede”.

Cabe señalar que esta es la segunda vez que esto le ocurre a los fanáticos transandinos. Antes, en la previa del choque entre la Roja y Argentina por la fase de grupos se vivió una situación similar. En aquella ocasión, y en el mismo marco del banderazo argentino, se mostró en una pantalla a Alexis Sánchez levantando el trofeo de la Copa América Centenario.

La complicada noche de Messi

Tras el duelo contra Ecuador, Lionel Messi confesó a la prensa el mal momento que pasó dentro de la cancha antes de asegurar el paso de ronda, comentando la forma en la que lanzó el penal.

“Mucha bronca, iba convencido de patearlo así. Había hablado con Dibu (Martínez), con (Gerónimo) Rulli, había pateado un par de penales. No practicado, pero lo habló con ellos. Venía pateando varios remates cruzados, de hecho el arquero se tira cruzado, la quise tocar y se me fue alta”, recordó el 10.

Luego, se refirió a Dibu Martínez, quien se transformó en el héroe de la noche. “Sabía que Dibu siempre está en estos momentos, les gustan estos momentos, se hace grande. Aparte es grande cuando está abajo de ese arco. Es complicado, es muy rápido, se tenía mucha fe, incluso antes del partido jodía con la posibilidad de que si había penales estemos tranquilos. Es una suerte que cuando llegamos a esta instancia tenemos ventaja”, comentó.

Sobre sus complicaciones físicas, confesó que durante la semana estuvo “tratando de sacar la molestia que tenía, el dolor, entrenando de a poco, sintiendo un poco de miedo, soltándome de a poco. En los últimos entrenamientos me sentí mejor y pensé que podía estar”.

“Me sentía bien, no tenía molestias, nada. Por ahí sí un poco del miedo sicológico de tener una lesión o una molestia siempre está, pero a nivel muscular no tenía nada. Me preguntó (Lionel Scaloni) si estaba para jugar y le dije que sí”, agregó.