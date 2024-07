Con base en Dallas, entrenando con simuladores y mucho coaching: así se prepara Piero Maza para el partido de Argentina en la Copa América

La elección fue noticia en Chile rápidamente: Piero Maza fue designado para arbitrar la semifinal entre Argentina y Canadá en la Copa América 2024. El juez de 39 años contará con los asistentes Claudio Urrutia y José Retamal. En tanto, Cristian Garay actuará como cuarto árbitro, mientras que el quinto será Juan Serrano. En el VAR se encargarán Juan Lara y Edson Cisternas. Todos los asignados para impartir justicia este martes en el MetLife Stadium serán chilenos.

A pesar de una posible rivalidad, desde Argentina vieron de manera positiva que Maza sea quien dirija, puesto que, bajo la conducción de quien es juez FIFA desde 2018, han podido cosechar recordados resultados, como la Finalísima en Wembley ante Italia en 2022 en donde la albiceleste se impuso por 3-0 contra Italia y, más recientemente, el triunfo 1-0 ante Brasil en el Maracaná por las actuales Eliminatorias Sudamericanas. “Lejos del imaginario popular, si ese juez es Piero Maza, permítanos decir que la historia no está tan mal...”, escribieron en diario Olé, al otro lado de la cordillera.

Un mes de concentración

Maza, como todos los árbitros que han participado en esta Copa América que se efectúa en Estados Unidos, completan casi un mes de concentración, específicamente en el Complejo Toyota, ubicado en Dallas.

En ese lugar, los jueces cuentan con un psicólogo y un coach, este último para preparar los aspectos tácticos de un futuro partido, como los balones detenidos, jugadores claves en cada equipo, etc. Cada día efectúan un entrenamiento de una hora y 15 minutos, en donde además poseen simuladores para poder prepararse.

Los árbitros designados deben salir desde su lugar de concentración 48 horas antes del encuentro rumbo a la ciudad donde se jugará el partido, por lo que la noche de este domingo Piero Maza y todo el cuerpo arbitral chileno emprendieron viaje rumbo a Nueva Jersey.

En Chile confían en su desempeño

Desde nuestro país, Roberto Tobar, jefe de los árbitros en Chile, habló con El Deportivo y se mostró confiado por lo que pueda hacer su compatriota este martes, esto gracias a sus anteriores actuaciones en la competencia: “Piero comandará su tercer partido en esta Copa América, teniendo una muy buena participación, lo cual genera mucha confianza para dirigir un partido de semifinales”.

Además, el destacado exárbitro considera que este puede ser un momento importante en su carrera: “Tiene dos grandes desafíos en esta semifinal. El primero es tener un buen rendimiento para calmar un poco las aguas que han estado bastante agitadas en torno al arbitraje en esta Copa. Lo segundo es un impulso bastante potente para su carrera si el partido lo gestiona de buena forma, tomando decisiones certeras de acuerdo con las situaciones de juego que se le presenten”.

En ese sentido, considera importante el trabajo que se efectúa en la previa al duelo, en la mencionada concentración en Dallas: “Es clave para estas instancias el trabajo que ha realizado la Comisión de arbitraje de Conmebol con respecto a las retroalimentaciones de los partidos que ya se han jugado en esta Copa. Tiene como antecedente para la planificación del partido que estas selecciones ya se enfrentaron en fase de grupos y perfectamente puede sacar ideas claves a la hora de proyectar el juego”.

Considerando las polémicas que han ocurrido en esta edición con los arbitrajes, ¿los jueces consumen medios de comunicación para saber los errores que pudieron haber cometido?: “Leer prensa o comentarios en estas instancias depende mucho de la personalidad de cada árbitro, el cual sabe cómo manejar este tipo de noticias. A algunos los desconcentra y a otros los motiva al momento de dirigir el partido. Con Piero y con todos los árbitros que representan a Chile en alguna competencia internacional, siempre reciben nuestras palabras de apoyo y entrega de confianza para sus respectivos juegos”, respondió Tobar.

Una carrera con polémicas

A pesar de que durante estos últimos años ha dirigido grandes partidos a nivel continental, cabe señalar que durante su carrera arbitral Maza se ha visto envuelto en varias polémicas. Por ejemplo, fue uno de los desvinculados por el Javier Castrilli cuando presidió la Comisión de Árbitros. Posteriormente, con la salida del cargo del argentino, se le reincorporó

Dentro de la cancha, una de las controversias más recordadas ocurrió en 2020, en un clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica que se efectuó en el estadio Monumental. En ese duelo, Leonardo Valencia, en ese entonces en el Cacique, le cometió un claro penal al atacante cruzado Edson Puch. Maza fue llamado desde el VAR y a pesar de ver las imágenes, mantuvo su decisión: “Quiero ver el ángulo en el que el de Colo Colo roza el balón. Detenlo ahí... ¡Ahí está! Primero es el contacto de Leo Valencia, toca el balón y después toca al jugador Puch. Confirmo mi decisión, voy con tiro de esquina”.

Además, en 2021, Fernando De Paul, en ese momento capitán de la Universidad de Chile, acusó malos tratos por parte del referee hacia un jugador azul: “Fuimos a conversar con el árbitro, no por jugadas puntuales ni nada, no influyó, pero trató de mala manera a un compañero joven nuestro. No merece el trato que recibió, nos dio mucha impotencia”.