Del “miedo sicológico” a ser salvado por el Dibu Martínez: la difícil noche de Messi tras fallar un penal a lo Panenka

Argentina y Ecuador fueron los encargados de dar el vamos a los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024. El conjunto albiceleste debió sufrir más de la cuenta para abrochar su paso a las semifinales en un duro partido.

Si bien los transandinos comenzaron ganando con la anotación de Lisandro Martínez en los 35′, el Tri se mostraba como un equipo capaz de hacerles daño y con siguieron una gran oportunidad para marcar el empate en los 62′, pero en aquel momento Enner Valencia terminó rematando al poste.

Y cuando el partido parecía tener un claro ganador, Kevin Rodríguez (90+2′), forzó la definición a penales tras poner el 1-1 parcial.

En esta instancia, Lionel Messi fue el encargado de comenzar la serie, fallando su intento a lo Panenka y entonces, tal como en Qatar 2022, Emiliano Martínez se transformó en la figura para que Argentina venciera a Ecuador por 4-2.

Complicada noche de Messi

Lionel Messi enfrentó un complicado partido a nivel personal. En la previa se mantenía la incertidumbre sobre su actuación debido a molestias físicas y que terminaron siendo reconocibles en el terreno de juego.

Por lo mismo, una vez conseguido el paso a las semifinales, Messi se refirió a su actuación, comenzando con la manera en que pateó el penal. “Mucha bronca, iba convencido de patearlo así. Había hablado con Dibu (Martínez), con (Gerónimo) Rulli, había pateado un par de penales. No practicado, pero lo habló con ellos. Venía pateando varios remates cruzados, de hecho el arquero se tira cruzado, la quise tocar y se me fue alta”, recordó el 10.

Luego, se refirió a Dibu Martínez, quien se transformó en el héroe de la noche. “Sabía que Dibu siempre está en estos momentos, les gustan estos momentos, se hace grande. Aparte es grande cuando está abajo de ese arco. Es complicado, es muy rápido, se tenía mucha fe, incluso antes del partido jodía con la posibilidad de que si había penales estemos tranquilos. Es una suerte que cuando llegamos a esta instancia tenemos ventaja”, comentó.

El fantasma de una lesión

Sobre sus complicaciones físicas, confesó que durante la semana estuvo “tratando de sacar la molestia que tenía, el dolor, entrenando de a poco, sintiendo un poco de miedo, soltándome de a poco. En los últimos entrenamientos me sentí mejor y pensé que podía estar”.

“Me sentía bien, no tenía molestias, nada. Por ahí sí un poco del miedo sicológico de tener una lesión o una molestia siempre está, pero a nivel muscular no tenía nada. Me preguntó (Lionel Scaloni) si estaba para jugar y le dije que sí”, agregó.

Por último, tuvo palabras para Ecuador. “Sabíamos que iba a ser así, que iba a ser un partido intenso, peleado, hace poco habíamos jugado un amistoso. Sabemos la clase de jugadores que tienen y los partidos que plantean ellos”.

“Fue como esperábamos. Tienen muy buenos jugadores, son un equipo muy dinámico, fuerte. Las canchas tampoco te permiten jugar como uno quiere, rápido, y eso siempre facilita al defensor. Son un gran equipo, sabíamos que iban a hacer un cuarto de final muy duro”, cerró Messi.