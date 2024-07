“Ahora llorará un poco menos”: la fuerte polémica que envuelve a Taylor Fritz, el rival de Tabilo en Wimbledon

Este sábado Alejandro Tabilo (19° ATP) disputará por primera vez en su carrera la tercera ronda de Wimbledon. Lo hará con el envíon de haber levantado hace menos de una semana el título del ATP 250 de Mallorca y de ser el flamante número uno de Chile.

Eso sí, la batalla por conseguir un cupo a los octavos de final no será fácil, ya que enfrente tendrá a uno de los mejores jugadores sobre césped que tiene el circuito actualmente: Taylor Fritz. El estadounidense, número 12 del mundo, en esta gira levantó el título del ATP 250 de Eastbourne por tercera vez en su carrera y alcanzó la final del ATP 500 de Queen’s en dobles por segundo año consecutivo.

Un estatus que lo tiene como favorito en Wimbledon, pero que estos días se ha visto eclipsado por una fuerte polémica que se dio con el que fue su rival en la segunda ronda, el tenista francés Arthur Rinderknech.

Todo se remonta al duelo que tuvieron ambos el año pasado en Roland Garros. En aquella oportunidad Fritz superó en la segunda ronda ante Rinderknech y al momento de celebrar la victoria lo hizo encarándose contra el público. Los mandó a callar llevándose el dedo índice a su busca, provocando aún más abucheos desde las gradas, algo que se replicó cuando el nacido en California intentó hablar con la transmisión oficial.

Fue una de las postales de aquel abierto de Francia, algo sobre lo que incluso ahondó en una posterior entrevista con INews. “No me malinterpretes, estoy totalmente a favor de animar a tu jugador, no espero salir y que la gente me anime, pero agradecería la decencia de dejarme sacar el segundo tras fallar el primero. Hacer una fiesta cada vez que fallo un primer (servicio) es una locura. No quise hacer nada durante el partido porque habría empeorado las cosas. Fui respetuoso porque no quise que las cosas fueran a peor. Cuando terminó me permití mandarles a callar. Los aficionados deberían entender que estoy en mi derecho de hacerlo”, reflexionó en aquella oportunidad.

Un año después, la situación ha vuelto a levantarse en Wimbledon. El cuadro enfrentó a Fritz con Rinderknech en la segunda ronda del torneo británico y el galo no perdió la oportunidad de calentar la previa recordando aquella noche en París. “El ambiente será más tranquilo y llorará un poco menos. No tengo nada en contra de él, pero si esperaba que el público francés le diera besos entre los puntos, estaba equivocado”, lanzó el tenista francés.

Frase que fue replicada por la mayoría de los medios especializados del planeta y que Fritz también leyó, porque una vez terminado el duelo de este jueves en Wimbledon le lanzó a su rival un claro “sé lo que hiciste” en la red.

Aquello fue tan evidente, que las consultas en la rueda de prensa posterior a su victoria giraron de inmediato en torno a aquello. “Normalmente no estoy pendiente de esas cosas, pero es complicado no verlo cuando alguien se sale de su camino para lanzar un dardo hacia ti. Era difícil no verlo porque todo el mundo me estaba etiquetando, se aseguraron de que lo viera. Tan pronto como lo vi, el partido estaba básicamente terminado”, dijo de manera contundente.

Pero no fue su única intervención en torno al tema porque en esa misma instancia reflexionó sobre la polémica y reveló lo que conversaron en la malla. “Es algo que me da un fuego extra, obviamente. Soy una persona muy tranquila. No hago nada que pueda molestar a nadie, así que cuando alguien lo hace, no lo acepto. Eso me dio fuerzas extra para ganar. Cuando nos dimos la mano en la red le dije “que tengas un buen vuelo a casa”. Me preguntó qué le había dicho y se lo repetí. Me respondió que seguía compitiendo en dobles y le dije que bien por él. Empezó a preguntar por qué era así. Le dije que él sabía lo que había dicho. No me faltes el respeto antes del partido y luego te esperes que sea agradable. Así no es como funciona”, explicó el americano.

Con la tensión atrás, Fritz buscará este sábado cortar la gran racha de Tabilo, quien acumula seis victorias en césped de manera consecutiva. Será la tercera vez que ambos se enfrenten, aunque la primera sobre pasto. De momento ha sido el oriundo de San Diego el que ha celebrado. Primero Houston 2022 y este año en el Masters 1000 de Indian Wells.