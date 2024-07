El anuncio de Paulo Díaz que infartó a los hinchas de River Plate

Paulo Díaz terminó su participación en la Copa América relegado a la suplencia. En el partido frente a Canadá, Ricardo Gareca prefirió a Guillermo Maripán en su lugar, una determinación que no solo causó extrañeza entre quienes seguían la campaña de la Selección con el afán de que Chile avanzara de ronda. La decisión del Tigre también llamó la atención en Argentina: el defensor es uno de los pilares de la zaga de River Plate.

En pleno torneo, el zaguero, quien en el país transandino también triunfó en San Lorenzo, realizó un anuncio. Lo hizo ocupando su cuenta en Instagram. La situación provocó pavor entre los fanáticos del equipo millonario.

La jugada

Díaz exhibió una imagen que, en rigor, era una bienvenida. “Welcome to Ebenet, Paulo Díaz”, se lee. Los hinchas del equipo bonaerense no sabían con certeza a qué se refería y tuvieron que esforzarse en la búsqueda. Ebenet es una agencia de representación de futbolistas que en su cartera tiene jugadores notables, como Lautaro Martínez y otros más promisorios como Federico Redondo y Alan Franco. En su registro también figura el chileno Francisco Sierralta, quien milita en el Watford, de Inglaterra.

Paulo Díaz defendiendo a la Selección (Foto: Photosport)

Con la alianza, el jugador formado en Palestino da una señal: quiere allanar el próximo salto en su carrera. En las últimas semanas, de hecho, se ha hablado con insistencia respecto de una millonaria oferta de Arabia Saudita, un medio que ya conoció, aunque en condiciones algo distintas: cuando jugó en el Al-Ahli, entre 2018 y 2019, la competencia aún no recibía el impulso estatal que le ha permitido contratar a grandes figuras del balompié internacional, encabezadas por Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. La lista es extensa.

River no lo quiere soltar

En River, por cierto, se debaten entre la posibilidad de obtener un ingreso millonario (el jugador tiene un valor de mercado de US$ 5,5 millones, aunque la operación podría realizarse por una suma mayor) y la de perder una figura clave para su ordenamiento defensivo. En esta temporada, a nivel local, el defensor formado en Palestino ha sido titular en los 17 partidos que ha disputado en la Liga Profesional, la primera categoría del fútbol argentino. La misma condición luce en la Copa Libertadores y en el resto de las competencias oficiales.

Los hinchas, por cierto, tienen una idea clara: que Díaz no se mueva del club. De hecho, apenas el defensor publicó el mencionado posteo, sus reacciones no se hicieron esperar. “No me asustes, amigo. Pensé que te ibas”, contestó uno. “Casi me agarró un infarto”, publicó otro. “Paulo, no podés subir eso. Casi me muero”, complementó un tercero.