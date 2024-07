Exjuez FIFA apunta al plantel de la Roja: “A Chile le falta un caudillo dentro de la cancha que se entienda con los árbitros”

El argentino Pablo Lunati hizo una carrera de casi una década en el referato sudamericano. Histriónico y dialogante, tras colgar el pito y las tarjetas, el reconocido hincha de River Plate comenzó su carrera como comentarista en el canal transandino TyC. Su destacada carrera lo tuvo dirigiendo en Eliminatorias, Copa Libertadores y Sudamericana.

El transandino recibe el llamado de El Deportivo desde su casa en Buenos Aires, donde ha seguido atentamente los partidos de la Eurocopa. Así, el hilo de la conversación llega hasta el empate sin goles entre Chile y Canadá, en Orlando, resultado que eliminó a la Roja del torneo. “La segunda falta de Suazo fue común, no para amarilla”, se apura en decir. A renglón seguido advierte sobre el currículo del juez colombiano Wilmar Roldán, a quien define como “técnicamente, muy malo”. Asimismo, se da licencia para describir el momento futbolístico de la actual escuadra, a la que define como “el peor equipo chileno que he visto en los últimos 10 o 15 años”.

¿Pudo ver el partido de Canadá contra Chile?

No lo vi en vivo, porque estaba siguiendo el encuentro de Argentina y Perú, que era a la misma hora. Sí después vi el compacto del partido de los chilenos.

¿Qué le pareció la expulsión de Gabriel Suazo?

Mire, la segunda falta de Suazo contra el jugador de Canadá fue una foul común. Ni siquiera daba para tarjeta amarilla. Es una falta contra la raya, la pelota se abría. Fue una nimiedad, menos para colocar una segunda amonestación. Además, si expulsas a los 27 minutos, eso condiciona todo el resto del partido.

¿Y qué opinión tiene del codazo que recibió Rodrigo Echeverría de parte de Moïse Bombito?

No lo vi en vivo, pero en el codazo el VAR tiene que actuar de oficio, no puede actuar si es amarilla, no puede decir si es falta o no es falta. Si ve una conducta violenta tiene que llamar para amonestar o expulsar.

¿Qué opinión del actual momento del arbitraje en Sudamérica?

Es muy malo arbitraje sudamericano en este momento. Yo lo veo en Argentina y no es bueno. El VAR vino solo a traer problemas, es como si mejor que no interviniera. Además, expone a los árbitros que dirigen mal, la verdad es esa esa. No mejora el arbitraje sudamericano, debería haber entre 6 y 10 jueces internacionales por país. Hoy no encuentras ni siquiera cinco buenos en toda la región.

¿Qué opina del colombiano Wilmar Roldán, el juez con más partidos en la historia de la Copa Libertadores?

Wilmar Roldán es el árbitro fetiche de la Conmebol, pero es malísimo. Pero como juez, al menos para mí arbitralmente deja mucho que desear, técnicamente es muy malo. Tampoco le alcanza con el VAR, dirige de lejos. Trota la cancha. No es bueno. Hace rato que es el fetiche. Conmebol lo tiene entre los tres o cuatro árbitros buenos. Mientras tengan a gente como Roldán o el brasileño Wilton Sampaio como los mejores, esto no va a cambiar. No hay recambio en el arbitraje.

¿Cree usted que existe una especie de conspiración del arbitraje contra a selección chilena, como algunos han mencionado?

A ver, hay un antes y un después de los campeonatos que ganó Chile por penales, que en definitiva los ganó. También hay un antes y un después de lo que logró Messi. Por qué digo esto… No solo Chile, ojo… Ahora todos le quieren ganar a Argentina, pero de guapos, mira como hizo Perú que salió con el cuchillo entre los dientes. Y la realidad del fútbol chileno hoy es que están muy bajos.

¿Tan duro es su análisis del momento de la Roja?

La década pasada tenían grandes jugadores internacionales como Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Gary Medel, Mauricio Isla, Alexis Sánchez… Para mí ya no son los que eran hace cinco años, Chile no se ha renovado. Lo mismo que le pasa a Paraguay, Perú o Bolivia. Ustedes tuvieron una década buena.

¿El arbitraje en el duelo de Chile y Argentina no favoreció a su país?

A ver, siento que, como pocas veces en la historia, después de ganar un Mundial como lo ganó, Argentina sigue siendo muy superior. Brasil, por ejemplo, tiene una selección normalita que tiene individualidades y un equipo ahí no más, pero como equipo está lejos de las buenas que he visto en mi vida. Argentina está, cómodamente, dos o tres escalones sobre cualquiera. El técnico Lionel Scaloni le ha encontrado una vuelta, va metiendo jugadores nuevos, que le van aportando cosas al grupo.

¿Y la plancha de Rodrigo de Paul sobre Suazo?

Me parece que es una acción de juego, si la ves por la tele, la pelota ya había salido, el impulso que lleva la pierna es en el final. No me da la sensación de que el arbitraje haya estado cargado.

Pero hubo cobros que al menos fueron dudosos…

No creo que nadie haya querido perjudicar a Chile. Esta es la peor selección de su país que he visto en los últimos 10 o 15 años. Esa es la verdad. El que entiende de fútbol se da cuenta que es una de las más flojitas con jugadores que hace 4 o 5 años están para irse. Con todo el amor que lo tengo a Alexis Sánchez, quien triunfó en mi club River Plate, ya fue. Lo mismo Isla, Vidal y los otros…

¿Claudio Bravo también?

No, a Bravo lo saco de esa lista, porque es un arquero y puede seguir jugando un poco más en el primer nivel. Es golero increíble, que tiene roce internacional.

Se ha criticado mucho el arbitraje en esta Copa América ¿Comparte esos cuestionamientos?

A mi manera de ver, cuando no salen los resultados resurge la protesta contra al árbitro. Mire al técnico Jorge Fossati el otro día, el juego de Perú fue asqueroso, espantoso, horrible, no jugó a nada; Argentina le ponía chicos de 20 años y le ganaba igual. Pero Fossati habló del árbitro para justificarse y él eligió mal a los jugadores, están en una transición y se nota.

Algunos dicen que en la Roja faltan algunos caudillos que puedan tener una comunicación más fluida con los jueces…

Podría ser que a Chile le falten liderazgos, le falta un caudillo dentro de la cancha que se entienda con los árbitros. No veo que ahora aparezca alguien así en la selección chilena. Pero, lo primero que hay que hacer, es fijarse en el juego. Este Chile, de diez partidos, le ganará solo medio a Argentina. Son muchas las diferencias de juego, más allá de Messi, repito. Lo mismo con Paraguay, Perú o Bolivia… No es casualidad que todos hayan sido eliminados de la Copa América, son los últimos en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cree que el arbitraje fue más bien permisivo con la selección argentina en Qatar 2022?

Puede haber pasado que le hayan cobrado algún penalcito por ahí, que yo no habría cobrado, por ejemplo, aunque no mucho más que eso. Eso no me gustó. Pero Argentina no necesitaba ese tipo de cosas, igual iba a estar adentro de los mejores.