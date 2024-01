Marcelo Gallardo entra en guerra con Karim Benzema y lo borra en el Al Ittihad

Karim Benzema tuvo una sorpresiva salida del Real Madrid, en junio de 2023. El -en ese entonces- Balón de Oro no renovó su vínculo con los merengues y dio un nuevo golpe a favor del fútbol árabe, recalando como la estrella del Al-Ittihad.

No obstante, a meses de su llegada al club principal de Yeda y uno de los más importantes del país, el atacante ha sumado varias crisis. El ariete galo, que también era el capitán del club, fue duramente criticado por su rendimiento, el que estuvo lejos de la expectativa que generó su fichaje.

En principio, todo era éxito. El ariete cumplió con goles y un gran estado de forma, lo que incluso los mantuvo en la cima de la Liga Saudí. Sin embargo, sus números decayeron. Benzema sólo sumó cuestionamientos y los hinchas piden su salida, pese a que tiene contrato hasta el 2026.

Y cuando todos esperaban que Benzema volvería renovado para la temporada 2024, el francés no se presentó al inicio de la pretemporada, que estaba pactada para el viernes 12 de enero. Por lo mismo, el técnico Marcelo Gallardo decidió borrarlo de la gira que tiene planeada el club en Dubái. Los pupilos del extécnico de River Plate tienen previstos dos encuentros amistosos. Uno contra el Al Bataeh el 24 de enero y otro cuatro días más tarde, el 28 de enero, frente al Shabab Al Alahly. Estarán de vuelta a Jeddah el 30 de enero.

Según informó la prensa local, Benzema se encuentra encerrado en las Islas Mauricio. El atacante estaría sufriendo las consecuencias de un ciclón que azotó el archipiélago, que lo tiene sin poder regresar. La tormenta tropical Belal impactó la zona con vientos de más de 150km/h y las expectativas son que no mejore en los próximos días.

Su peor momento en Arabia

La guerra de los hinchas con Benzema comenzó casi cinco meses atrás. Las críticas se profundizaron luego de la estrepitosa derrota que sufrió el Al Ittihad ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, por 5-2. De hecho, el propio Benzema cometió una infracción que se tradujo en un penal anotado por su excompañero en el Real Madrid. Esto, sumado a la contundente derrota ante el Al-Ahly en la segunda ronda del Mundial de Clubes y su sexta ubicación en la liga local, desató la furia de la fanaticada, que se volcó en contra del francés con raíces argelinas.

La prensa tampoco deja pasar su rendimiento actual. “Nunca logró marcar la diferencia y sobre todo, no hace ningún esfuerzo. Es como si le estuviera diciendo al público ‘solo me estoy divirtiendo’. Cuando Ronaldo llegó en enero, dio señales de que quería jugar. Benzema no ofrece nada”, indicó el comunicador.

Luego de la abrupta derrota ante el equipo del luso, el nacido en Lyon decidió borrar su cuenta de Instagram luego del acoso de los hinchas.