Ni en su mejor momento se olvidan de Chile: la cruda burla argentina por la eliminación de la Roja

Chile está eliminado en la Copa América. Las circunstancias y los análisis al rendimiento de la Roja, al margen de los relativos a la actuación del juez colombiano Wilmar Roldán en el decisivo partido frente a Canadá, han sido lo suficientemte profusos como para insistir en ellos.

Las reacciones no solo tienen que ver con lo estrictamente futbolístico. En el continente, hay quienes esperan cada caída de la Roja para festinar con ellas. Especialmente en Argentina, donde, a pesar de tener suficientes motivos para vivir en paz y celebrar cada cierto rato, parece que aún no superan la decepción que les produjo haber perdido dos títulos consecutivos ante la Generación Dorada, en ese momento, con todos sus integrantes en el nivel más alto de sus capacidades.

El chiste

Hay un sitio que espera con ansiedad cada decepción chilena, como si el trauma que provocó la Roja en su equipo no tuviera posibilidad de tratamiento: la de TyC Sports.

El alarde de creatividad, esta vez, alude a un supuesto choque de la Roja con México. “Cruce de alto vuelo”, advierte, además de desear un buen viaje a ambas delegaciones. ¿Donde se produciría? Ahí se completa el chiste: “Chile y México podrían cruzarse... en el aeorpuerto”, plantean.

Por cierto, no es primera vez que en el sitio transandino se acuerdan de la Roja. Lo hicieron, también, en septiembre de 2022, cuando el equipo que entonces dirigía Eduardo Berizzo, enfrentó a Qatar, el anfitrión del Mundial que se jugaría semanas después. “Chile, que por si alguno no recuerda se quedó sin Mundial, igualó 2-2 ante Qatar, quien será el anfitrión de la próxima Copa del Mundo, a la que no clasificó Chile. Lo repito, por si se habían olvidado de vuelta”, escribieron esa vez.

Más atrás, cuando se había consumado la eliminación a la cita mundialista que se realizó en el país asiático, la sorna se había concentrado en la figura de Arturo Vidal. La alusión al Rey respondía a un posteo en el que mostraba a sus hijos durmiendo. ”Descansen hijos míos. Papá tiene que trabajar y llevar a Chile al Mundial... Los amo mucho”, había escrito el actual mediocampista de Colo Colo. “Año 2054: Arturo Vidal sigue trabajando para llevar a sus hijos al Mundial”, escribieron esa vez.

Colo Colo también toca

El año pasado, las alusiones se centraron en torno a Colo Colo. En la antesala del sorteo de la Copa Libertadores, por ejemplo, manifestaron abiertamente la preferencia de Colo Colo como eventual rival de Boca Juniors o River Plate. “Fue grande, pero hace 30 años”, plantearon en Dale al Medio.

Este año, en la antesala del sorteo de los octavos de final del máximo torneo de clubes sudamericano, catalogaron al Cacique como “un canapé”, ante la eventualidad de que se cruzara con River Plate. “Es un papelón que Colo Colo juegue la Copa”, enfatizaron. “River le gana 4-0″, se animaron a aventurar. Y luego, como si fuera poco, lanzaron otra bomba. “Si le tocase a River, de verdad Colo Colo, lo digo en serio, se van a enojar mis amigos chilenos, pero es más difícil Riestra en la cancha de Riestra que un partido de Copa con Colo Colo”, concluyeron.