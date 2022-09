En Argentina no superan el trauma: se burlan del empate de Chile ante Qatar

En Argentina podrían perfectamente estar disfrutando de esta fecha FIFA. Con el Mundial a la vuelta de la esquina y con el combinado de Lionel Messi como uno de los favoritos para quedarse con el título en el torneo que se disputará desde noviembre, lo lógico es que estén concentrados en la preparación de la escuadra que dirige Lionel Scaloni. O, en el último caso, en encontrar la lámina del astro del PSG, clave para completar el álbum del mayor evento deportivo del año y que tanto les ha resultado complejo conseguir.

Pero no. Ni bien terminó el choque entre Chile y Qatar, en Viena, en el país transandino volvieron a poner su mirada en la Roja, quizás como reflejo de un trauma que aún no ha sido superado y que tiene origen conocido: las finales de la Copa América de 2015 y de la Copa América Centenario del año siguiente. Ambas perdidas ante el rival del que ahora se mofan. Y con un resultado adicional: la renuncia con elástico de su principal astro.

El mensaje

En TyC apelaron al sarcasmo para dar a conoce el resultado del encuentro entre la Roja y Qatar. “Chile, que por si alguno no recuerda se quedó sin Mundial, igualó 2-2 ante Qatar, quien será el anfitrión de la próxima Copa del Mundo a la que no clasificó Chile”, enfatiza el Community Manager del citado medio de comunicación, en su particular alarde.

“Lo repito por si ya se habían olvidado de vuelta”, insiste en su intervención, que está acompañada de una imagen del duelo, en la que aparece la otra fijación que han tenido desde las finales en las que lamentaron derrotas: la figura de Arturo Vidal, ícono en los títulos que en la otra cara de Los Andes no consiguen superar.