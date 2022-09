La Roja vuelve a decepcionar: apenas logra un empate frente a la débil selección de Qatar

No había margen. Chile no podía permitirse una nueva derrota ni menos un séptimo partido consecutivo sin anotar, esta última racha no ocurría hace 100 años, por lo que vencer a Qatar asomaba como una obligación para el elenco de Eduardo Berizzo. Sobre todo, tomando en cuenta el nivel del rival, que por muy anfitrión del Mundial que fuera, estaba bastante lejos de haber llegado ahí por mérito propio. Sin embargo, a pesar de los débiles pergaminos del cuadro asiático, la Selección solo empató 2-2, en un magro partido.

Con respecto al equipo que presentó la Roja ante Marruecos, solo se repitieron el plato Alexis Sánchez, Gary Medel, Arturo Vidal y Nayel Mehssatou. Los dos primeros cumplieron 150 partidos vistiendo la camiseta de la Roja. El adversario también permitió más libertades, apostando a jugar de contraataque, por lo que el equipo del Toto pudo instalarse con mayor tranquilidad en el área contraria, sumando a los laterales en zonas más ofensivas y a Alexis Sánchez enganchado en la zona de volantes.

A los 11′, un pelotazo del tocopillano desde la mitad de la cancha encontró a Ángelo Henríquez, quien remató en el área, pero su disparo fue bloqueado por Hassam y el arquero Barsham. Sin embargo, esa presión alta y amplia posesión del equipo chileno no se tradujo en muchas llegadas. Por el contrario, a los 24′, Hassan Al Haydos se metió en el área y sacó un centro que obligó el vuelo de Arias. En el rebote, Mohammad remató desviado.

En las tribunas del Estadio Franz Horr, de Viena, el pobrísimo marco de público: no más de 500 personas que llegaron a Viena, en su mayoría chilenos, vibraba con cada caracoleo de Sánchez o con alguna entrada de Vidal. No obstante, la alegría vino para ellos en un momento donde el espectáculo no era muy bueno. A los 37′, una recuperación de Gabriel Suazo en la salida rival y una doble combinación con Alexis le permitió a este último sacar un tiro bajo, para abrir la cuenta y matar una racha de 582 minutos sin convertir. Precisamente, el maleficio comenzó cuando el tocopillano le anotó a Bolivia en La Paz, en la penúltima fecha de las Eliminatorias pasadas. Además, logró su gol número 50 con la Selección.

El segundo tiempo mantuvo la tónica del primero en términos de posesión, siendo el lado izquierdo el costado favorito para generar las cargas y Suazo un gran agente en la recuperación y también en el ataque. Una nueva intercepción suya, a los 56′, pudo significar el segundo tanto, luego de pelear un balón e irse en demanda del arco, pero Marcelino Núñez definió débil ante la salida del arquero del cuadro dirigido por el español Félix Sánchez.

Sin embargo, hubo poca gravitación en la generación de juego. Diego Valdés, de gran momento en el América de México, solo mostró algunos chispazos, aunque luego sería clave. Mientras que Henríquez se diluyó y en la retaguardia no siempre quedó bien parado el equipo. Sin ir más lejos, a los 59′, lo pagó caro tras un grosero error de Francisco Sierralta, quien falló en un despeje al borde del área. El rebote dio en Almoez Ali y luego le quedó el balón a Akram Afif, quien definió sin ningún problema para poner la igualdad.

Con el empate, Chile intentó arrinconar a Qatar, pero careció de precisión en la salida y quedó expuesto a la contra nuevamente. Así, a los 67′, un zapatazo de distancia de Al Haydos fue imposible de contener para Arias y el panorama se volvió crítico. Inmediatamente, Berizzo mandó a Ben Brereton, Eugenio Mena y Víctor Méndez para buscar una solución al problema. La movida tardía y algo desesperada dio efecto, luego de que una combinación entre Valdés, Mena, Brereton y Vidal terminara con el empate del Rey Arturo, a los 78′.

A los 86′, Alexis Sánchez pudo aumentar, después de que Méndez fuera bajado en el área. Sin embargo, Barsham le atajó de gran manera el lanzamiento penal y privó a la Roja de obtener su primera victoria en la era de Eduardo Berizzo. Sin embargo, incluso si el resultado hubiese sido favorable, el exayudante de Marcelo Bielsa tiene muchísimo por trabajar, ya que en cinco partidos todavía no conoce de victorias.

Ficha del partido

Qatar: Barsham; Mohammad, Al-Rawi (79′, Salman), Khoukhi, Hassan, Ahmed; Hatem (88′, Alaaeldin), Boudiaf (88′, Assadalla), Al-Haydos (88′, Muntari); Ali (89′, Al Bayati) y Afif. DT: F. Sánchez.

Chile: Arias; Mehssatou (81′, Delgado), Medel, Sierralta, Suazo (69′, Mena); Pavez, Vidal, Núñez (70′, Méndez); Valdés; Henríquez (70′, Brereton) y Sánchez. DT: E. Berizzo.

Goles: 0-1, 37′, Sánchez; 1-1, 59′, Afif; 2-1, 67′, Al-Haydos; 2-2, 78′, Vidal.

Incidencia: A los 86′, Barsham le ataja un penal a Sánchez.

Árbitro: Andreas Witschnigg (AUT). Amonestó a Mohammad y Ali (QAT).

Estadio: Franz Horr, de Viena. Asistieron 500 espectadores, aprox.