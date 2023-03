“Yo prefiero a Colo Colo”: en Argentina ningunean a los albos de cara a la Copa Libertadores

En esta jornada se conocieron los bombos de los que saldrán los equipos que conformarán los grupos en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Después de la eliminación de Magallanes, Chile tendrá dos representantes: Colo Colo y Ñublense. Los albos fueron ubicados en el lote 2 mientras que los chillanejos fueron a dar al 4. Los 32 participantes serán distribuidos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno.

En todos los países, los fanáticos sacaron la calculadora para determinar qué combinación les auguraba a sus escuadras las mejores opciones de avanzar. En Argentina, el ejercicio también lo realiza la prensa especializada. En el programa Dale al Medio, de TyC Sports, por ejemplo, eligieron a a como uno de los rivales más accesibles para sus respectivas escuadras.

“Fue un grande, pero...”

El debate fue intenso y lleno de argumentos. Los hubo estadísticos, futbolísticos e históricos. En medio de la conversación, surgieron recuerdos y alusiones a la actualidad. “Yo prefiero a Colo Colo”, se escuchó decir mientras se exploraban opciones de rivales para River Plate y Boca Juniors, las principales cartas locales, que integran el bombo 1, con los brasileños Flamengo, Palmeiras y Atlético Paranaense, el urugayo Nacional y el ecuatoriano Independiente del Valle.

En ese momento en que comenzaron a brotar razones. De hecho, frente a la mención de la condición de campeones de América de los albos, por su título en 1991, surgió un contragolpe demoledor. “Fue un grande, pero hace 30 años”, puntualizó uno de los panelistas.

Eso sí, también hubo alusiones a los apretados encuentros que el Cacique suele protagonizar ante los principales transandinos. “El año pasado le hizo buenos partidos a River”, fue otra de las frases que brotó en la conversación. Y una más. Al menos en la comparación con otro de los integrantes del pote el equipo de Gustavo Quinteros apareció como más temible. “Colo Colo es un poquito más complicado que Libertad”, se escuchó decir en el panel.

La siguiente es la distribución de los bombos:

Bombo 1: Flamengo (BRA), River Plate (ARG), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Athletico Paranaense (BRA), Independiente del Valle (ECU) y Olimpia (PAR).

Bombo 2: Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Internacional (BRA), Barcelona (ECU), Racing (ARG), Corinthians (BRA), Colo Colo (CHI) y Fluminense (BRA).

Bombo 3: Bolivar (BOL), The Strongest (BOL), Melgar (PER), Alianza Lima (PER), Argentinos Juniors (ARG)., Metropolitanos (VEN), Aucas (ECU) y Monagas (VEN).

Bombo 4: Liverpool (URU), Deportivo Pereira (COL), Ñublense (CHI), Patronato (ARG), Independiente de Medellín (COL) y Atlético Mineiro (BRA); más los ganadores de las llaves Sporting Cristal-Huracán y Cerro Porteño-Fortaleza.