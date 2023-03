Magallanes le dice adiós a la Libertadores en Colombia: se va a la Sudamericana

La expedición de Magallanes por la Copa Libertadores se terminó en tierras cafetaleras. En el estadio Atanasio Girardot, los carabeleros cayeron 2-0 con Independiente Medellín, cerrando un marcador global de 3-1 para el club de Colombia. Pese a esta derrota, el balance es positivo para el histórico elenco nacional, que hasta hace unos meses estaba jugando en la segunda categoría. Seguirá en la arena internacional, importante considerando la vitrina que significa jugar estos certámenes.

El gol agónico de Yorman Zapata en la ida, disputada la semana pasada en Rancagua, le dio otro valor a la revancha porque los chilenos fueron a Colombia a jugarse su opción, con la eliminatoria totalmente abierta. No perdían nada al intentarlo, considerando que tenían en el bolsillo la Copa Sudamericana, por si no sucedía el batacazo.

El primer tiempo no fue bueno para la Academia. Más allá del resultado en contra, se dio un periodo incómodo para los de Nicolás Núñez. Trató de ser un equipo corto, pero careció del control del balón y se vio superado por la velocidad que le impregnaba el DIM en cada ataque. La resistencia de los nacionales duró 15 minutos, cuando el delantero Luciano Pons abrió el marcador mediante un remate alto tras pase de Monsalve. La acción se revisó en el VAR por un eventual fuera de juego, pero todo fue lícito.

Los colombianos le hacían mucho daño a Magallanes por las bandas. El cuadro albiceleste no podía contrarrestar eso. En los 22′, se anuló el 2-0 de Pons, por posición de adelanto, que efectivamente existía. Cada aproximación del DIM era un peligro de gol real. En ese sentido, un par de intervenciones del meta Gastón Rodríguez evitaron que la diferencia se acrecentara.

Sin embargo, una nueva aparición del argentino Luciano Pons permitió el segundo tanto de Independiente Medellín. En los 39′, el 9 conecta un envió por bajo de Valencia, el puntero izquierdo, y derrota al uruguayo Rodríguez. La zaga del Manojito de Claveles tenía grietas, las que afloraron en el momento menos indicado.

Con este panorama, Magallanes necesitaba igualar el marcador para estirar la serie. El técnico Núñez mandó al campo a Villanueva y Zapata, por Canales y Alfaro. En efecto, los chilenos mostraron una mejor cara. Lo fueron a buscar y tomaron el control de la pelota, arrinconando al DIM en su territorio. El local tampoco se incomodó en ceder la iniciativa para apostar por el contragolpe.

El punto es que los magallánicos lateralizaron mucho, sin tener presencia de peso en el área. En los 66′, un fuerte remate de Jones es contenido por el golero Marmolejo. A la jugada siguiente, una acción totalmente evitable de Felipe Flores desmorona todo lo bueno que había construido Magallanes. En los 67′, tras un centro de Cortés, va a buscar el balón y mete la mano. El delantero ya tenía amarilla y el juez brasileño Wilton Sampaio le mostró la segunda. En el mejor momento de los chilenos, se quedaron con 10 por la tontera de FF17.

El partido concluyó con un dejo de amargura para el supercampeón nacional, porque el impulso que mostraron en el complemento no fue suficiente para pelear la clasificación. Además, acceder a la ronda de grupos del certamen más importante del continente significaba un premio de tres millones de dólares para el club solo por participar de esa ronda.

Entonces, quedó determinada la distribución final de los representantes chilenos en los torneos de la Conmebol en 2023. En la fase grupal de la Copa Libertadores estarán Colo Colo y Ñublense. Solo dos elencos del país. Mientras tanto, en la Copa Sudamericana estarán Audax Italiano, Palestino y Magallanes. El sorteo de ambas competencias será el próximo lunes 27 de marzo.

En su retorno a la competencia local, los albicelestes enfrentarán este domingo a Universidad Católica, el puntero de la liga, en el Bicentenario de La Florida.

Ficha del partido

Indep. Medellín 2: A. Marmolejo; J. Monroy (72′, J. Palacios), V. Moreno, A. Cadavid, D. Londoño; D. Torres, J. Alvarado; E. Batalla (63′, F. Pardo), M. Monsalve (72′, D. Quiñones), E. Valencia (82′, E. Cetré); y L. Pons (82′, J. Cabezas). DT: D. González.

Magallanes 0: G. Rodríguez; M. Filla (75′, S. Contreras), C. Vilches, F. Piñero, N. Crovetto (69′, N. Berardo); T. Aránguiz, A. Canales (46′, C. Villanueva); T. Jones (74′, F. Cadenazzi), C. Cortés, J. Alfaro (46′, Y. Zapata); y F. Flores. DT: N. Núñez.

Goles: 1-0, 15′, Pons, con un remate alto tras pase de Monsalve; 2-0, 39′, Pons, conecta un centro bajo de Valencia.

Árbitro: W. Sampaio (BRA). Amonestó a Valencia, Cadavid, Pons, Palacios (DIM); Piñero, Flores, Berardo (MAG). En los 67′, expulsa a Flores por doble amarilla. En los 86′, expulsa a Palacios (DIM).

Estadio Atanasio Girardot, Medellín. Asistieron 30 mil personas, aprox.