Marcelo Bielsa sorprende y recuerda a Chile en plena conferencia de Uruguay

La relación entre Marcelo Bielsa y la Roja marcó un antes y un después en el fútbol chileno, al punto de que a más de 10 años de su adiós, el rosarino sigue siendo idolatrado en el país. Aquello fue precisamente lo que llevó a un emotivo momento en la conferencia de prensa previa al duelo entre Uruguay y Colombia.

Y es que el Loco fue consultado por su opinión a un llamativo porcentaje, el cual exponía que el 75% de los fanáticos chilenos espera que los charrúas terminen como ganadores de la Copa América en desmedro de Argentina, Canadá y Colombia.

Si bien Bielsa primero no entendió del todo la consulta, después de aclarar sus dudas entregó una emotiva respuesta sobre su relación con el país. “Eso es una pregunta distinta porque es una posición que no tiene que ver con el equipo propio si no con otros cuatro y que elijan dentro de esos cuatro a Uruguay, es una posición y un sentimiento que agradecemos”, arrancó diciendo antes de agregar: “Particularmente lo agradezco. Siempre recibo de Chile muchísimo más de lo que creo que debería ser y en este caso, también lo agradezco y no lo olvido”, lanzó.

Una ilusión que este miércoles puede estar aún más cerca de concretarse, ya que Uruguay enfrentará a las 20.00 a la poderosa Colombia, quien lleva más de 25 partidos invicta. La Celeste por su parte, llegará al Bank of America Stadium de Charlotte con el envión de haber eliminado a Brasil en cuartos de final.