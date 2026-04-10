Más complicaciones para Chiqui Tapia: Fiscalía pide agravar el procesamiento del presidente de la AFA

La AFA continúa compareciendo ante la justicia argentina, mientras Claudio Tapia solo suma malas noticias. Claudio Navas, fiscal en lo penal económico, pidió agravar el procesamiento contra el mandatario del ente rector del fútbol argentino y Pablo Toviggino, su tesorero y mano derecha.

Ambos fueron procesados por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó por 19.300 millones de pesos argentinos (US$ 13,8 millones).

En ese sentido, el fiscal espera que se incluya la retención indebida de los ingresos por patrocinio oficial de publicidad de los clubes del fútbol argentino. Es por ello que apeló ante el Juez en lo Penal Económico Diego Amarante, indicando que hubo un “análisis fragmentado de la maniobra investigada descartando indebidamente sucesos que integran una única unidad antijurídica”.

Navas indicó que dentro de la retención de aportes de la seguridad social de la AFA, también debiese estar incluido el concepto del patrocinio con fines publicitarios, sobre lo que se aplica una retención del 7,50% para los equipos de fútbol. Si la causa se aprueba, será elevada a un juicio oral.

Si se incluye en el procesamiento, Tapia y Toviggino sufrirán un embargo aún mayor al que ya está fijado, que asciende a 250 mil dólares.

Se negó el sobreseimiento

Las defensas del directorio de la AFA había pedido su sobreseimiento por inexistencia de delito, lo que fue desestimado por la Cámara. A Tapia y Toviggino se suman Cristian Malaspina (secretario general de AFA) y los exdirigentes Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo.

El organismo está acusado de retener impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Todos fueron procesados por la justicia, que emitió una resolución que incluye restricciones de movilidad, embargo de bienes y obligaciones de conducta.