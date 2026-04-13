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    Fernando Gago cuestiona el arbitraje de Cristián Galaz tras derrota de la U ante Ñublense: “Vi un pisotón”

    El entrenador del cuadro estudiantil se refirió a la jugada de la infracción no cobrada de Jovanny Campusano sobre Javier Altamirano.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fernando Gago cuestiona el arbitraje de Cristián Galaz tras derrota de la U ante Ñublense: “Vi un pisotón”. JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

    Fernando Gago analizó la derrota de la U ante Ñublense. El técnico habló tras el 1-0 en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. “Obviamente que la derrota duele, porque no es algo que pensábamos en el partido, buscábamos la victoria. Queda mucho campeonato y tenemos que seguir insistiendo de tratar de conseguir los resultados que necesitamos”, señaló en rueda de prensa.

    Sobre el desarrollo del encuentro, el entrenador explicó que su equipo tuvo el control territorial, pero no logró concretar las oportunidades generadas. “Creo que en el primer tiempo tuvimos posiciones más altas para poder atacar. Nos faltó ese último pase, encontrar esa superioridad que buscábamos, el pase final y la finalización, lo mismo en el segundo tiempo”, indicó.

    “Sabíamos que podíamos tener ese riesgo de tener una pérdida y de tener una transición del rival, y así fue el partido. Y después, con una jugada de un gol del rival, ponemos el partido en contra”, añadió.

    La U cayó ante Ñublense. JOSE ROBLES/ PHOTOSPORT

    El arbitraje

    Consultado por una jugada del pisotón de Jovanny Campusano sobre Javier Altamirano, el técnico evitó profundizar en el desempeño arbitral, aunque reconoció haber observado una infracción. “Nunca me gusta opinar de los árbitros, trato de no hablar. Lo que sí vi, que la jugada de Javier estaba muy cerca, y la verdad que vi un pisotón, no sé si era para tarjeta amarilla o para tarjeta roja, pero sí vi una falta”, expresó.

    Sobre el mismo futbolista, el entrenador valoró el desempeño de Altamirano en la generación de juego ofensivo. “Javier en el primer tiempo encontró los espacios que queríamos buscar. A partir de ahí generamos situaciones, encontramos ese juego asociado”, señaló.

    Respecto a la falta de remates al arco, Gago sostuvo que el planteamiento de Juan José Ribera condicionó el desarrollo ofensivo. “Los partidos se dan de determinadas maneras. Hoy encontrábamos el juego, encontrábamos la circulación donde queríamos atacar y a partir de ahí tratar de finalizarnos. Faltó esa finalización con un equipo que estaba posicionado”, explicó.

    También abordó la dificultad para generar profundidad cuando Ñublense defendía en bloque. “Cuando no hay espacio, no hay tanto lugar para la profundidad. Necesitamos juegos asociados, necesitamos esas paredes, ese pase final”, indicó.

    La lesión de Vargas

    El técnico confirmó que Eduardo Vargas terminó el partido con molestias físicas y quedó a la espera de evaluación médica. “Veremos ahora, a partir de estos próximos días, cómo estaba, cómo se recupera. Todavía no tengo informe para decirte de lo que le pasó”, señaló.

    Sobre el estado del terreno de juego, Gago descartó que haya sido un factor determinante. “No creo que estaban malas condiciones. Sí estaba con el césped un poquito más alto. Entonces, los pases creo que eran más lentos”, concluyó.

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