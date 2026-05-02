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    Selknam arolla a Peñarol en el clásico y se mete en los puestos de avanzada del Súper Rugby Américas

    La franquicia nacional ganó al conjunto uruguayo con un expresivo 41-26 y se ilusiona con pelear en la parte alta del certamen continental.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Selknam derrotó con amplia diferencia a Peñarol en el Súper Rugby Américas. Foto: SelknamRugby/Instagram.

    El Súper Rugby Américas entró en una fase decisiva y en Selknam lo tienen más que claro. Conscientes de la necesidad de acercarse a los puestos de avanzada, el conjunto chileno se hizo fuerte de local en la cancha del Saint George’s College y derrotó por un expresivo 41-26 a Peñarol, en una nueva edición del clásico moderno del continente.

    Si bien comenzaron con una tempranera desventaja, tras el try de Lucas Bianchi, los fueguinos no se dejaron amedrentar y rápidamente impusieron sus condiciones frente a los uruguayos. Tan solo a los 5′, Augusto Böhme puso el empate, que fue seguido de otra anotación de Matías Garafulic a los 10′. Posteriormente, los charrúas descontaron con un apoyo de Joaquín Myszka; sin embargo, el mencionado Böhme duplicó su cuenta personal minutos después.

    Aunque hubo un atisbo de reacción de los carboneros, obra de Noah Flesch, el primer tiempo se cerró con una notable exhibición de Domingo Saavedra, que emprendió una corrida en solitario para instalar el 28-19.

    En el complemento, en tanto, el dominio prosiguió. A través de un penal, Garafulic puso tres cifras más en el tablero. Luego, a los 58′, Lucas Berti se matriculó con el try que buscó durante todo el partido y sepultó cualquier opción de remontada. El apoyo de Santiago Marolda, a los 67′, solo maquilló el score, ya que, sobre el cierre, la franquicia chilena marcó un nuevo tiro sobre los palos y selló el triunfo en condición de anfitrión.

    Con este resultado, Selknam sigue encendido en el certamen sudamericano y encadena cuatro victorias consecutivas: ante Cobras XV, Tarucas y Yacaré XV. Se mantienen firmes dentro del Top 4, acechando a Capibaras XV (3°), Dogos XV (2°) y Pampas (1°), que permanece como sólido líder a lo largo de estas 10 jornadas.

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