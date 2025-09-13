SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Chile debuta con una derrota contra Eslovenia en el Mundial de vóleibol de Filipinas

La escuadra nacional, que volvió a una Copa tras 43 años, no pudo ante la escuadra europea que se impuso en tres sets.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Chile debutó en el Mundial con una derrota contra Eslovenia. Foto: volleyballworld.com.

Chile tuvo su esperado reestreno en un Mundial de vóleibol. El elenco nacional a cargo del técnico Daniel Nejamkin enfrentó este sábado a Eslovenia por la fase de grupos de la competencia que se desarrolla en Filipinas, dejando atrás 43 años de espera.

En el primer set la competencia arrancó bastante pareja y con los Guerreros Rojos remontando los primeros puntos, logrando ponerse adelante por 10-9. Sin embargo, con el paso de los saques el panorama fue cambiando para el combinado chileno.

El conjunto europeo mostró su solidez en los bloqueos y rápidamente fue distanciándose de Chile en el set, consiguiendo llevárselo por un claro 25-19, teniendo a Tonček Štern como una de las figuras con seis puntos de ataque.

En la segunda manga, la tendencia se mantuvo. Eslovenia no le permitía a Chile recuperar terreno, llegando a tener cuatro puntos de ventaja, poniéndose 17-13. Si bien los Guerreros lograron remontar para ponerse 18-17 abajo, los eslovenos no decayeron y se lanzaron al ataque sobre el final, llevándose el parcial por 25-20.

Ya en el tercero el conjunto europeo no le dio respiro a Chile y consiguió una amplia ventaja en el inicio, poniendo el marcador 7-1 a su favor. Debido a esto desde el banco le pedían a los deportistas mantener el orden en la cancha y a la hora de ir a buscar los bloqueos.

Tras una breve seguidilla de puntos, Chile consiguió reducir otra vez la diferencia a tres puntos para estar 11-8 abajo, pero tras ello Eslovenia pareció encontrar la fórmula. Con cuatro puntos consecutivos, los europeos pasaron adelante por 15-8, marcando una clara diferencia de siete unidades.

Esto provocó un nuevo llamado de tiempo por parte del técnico Nejamkin para pedirles calma a los representantes nacionales y mantenerse en el juego. Claro que el cansancio y el resultado les jugó en contra, terminando perdiendo el tercer set por 25-16 y el partido.

De todas maneras cabe destacar a los puntos altos de la jornada, siendo Vicente Parraguirre quien consiguió más puntos en el equipo nacional (12), siendo seguido de cerca por Noé Aravena (11) gracias a 7 ataques, tres bloqueos y un servicio.

Tras el duelo Parraguirre entregó las sensaciones que le dejó el encuentro. “Estábamos buscando participar en un Mundial hace mucho tiempo, comenzamos trabajando hace unos diez años. Estamos emocionados de estar aquí y enfrentar a Eslovenia. Estamos buscando la oportunidad de seguir enfrentando a los mejores equipos del mundo”, señaló en diálogo con la transmisión oficial del evento.

“Hicimos un buen partido en el primer y segundo set. En el set final, ellos solo jugaron mejor. Tenemos que aprender y mejorar de cara a los partidos contra Alemania y Bulgaria”, añadió.

Ahora Chile deberá recomponerse de la caída para concentrarse en el segundo partido válido por el Grupo E de la competencia. El lunes 15 de septiembre, a las 02.30 horas de Chile, deberán medirse contra Alemania.

Luego, cerrarán la primera fase contra Bulgaria el miércoles 17 de septiembre en el mismo horario.

Lee también:

Más sobre:VóleibolChileGuerreros RojosMundial de Filipinas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Condenan a líderes de red de explotación sexual vinculada al Tren de Aragua en Concepción

Roban $10 millones a empresa de envío de dinero en Valparaíso: trabajadora fue golpeada con un arma de fuego

China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán

La historia de la chilena que falleció repentinamente en el Bronx y que su familia busca repatriar

Viuda de Charlie Kirk realiza su primera declaración tras su asesinato: “No tienen idea del fuego que han encendido”

Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

5.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Condenan a líderes de red de explotación sexual vinculada al Tren de Aragua en Concepción

Roban $10 millones a empresa de envío de dinero en Valparaíso: trabajadora fue golpeada con un arma de fuego

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Los ejecutivos clave de la fusión entre Anglo y Teck en Chile

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU
Tendencias

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Chile debuta con una derrota contra Eslovenia en el Mundial de vóleibol de Filipinas
El Deportivo

Chile debuta con una derrota contra Eslovenia en el Mundial de vóleibol de Filipinas

Chile debuta con una derrota contra Eslovenia en el Mundial de vóleibol

María Ignacia Montt marca el inicio de la participación chilena en el Mundial de Tokio 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán
Mundo

China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán

Viuda de Charlie Kirk realiza su primera declaración tras su asesinato: “No tienen idea del fuego que han encendido”

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté