Chile debuta con una derrota contra Eslovenia en el Mundial de vóleibol de Filipinas

Chile tuvo su esperado reestreno en un Mundial de vóleibol. El elenco nacional a cargo del técnico Daniel Nejamkin enfrentó este sábado a Eslovenia por la fase de grupos de la competencia que se desarrolla en Filipinas, dejando atrás 43 años de espera.

En el primer set la competencia arrancó bastante pareja y con los Guerreros Rojos remontando los primeros puntos, logrando ponerse adelante por 10-9. Sin embargo, con el paso de los saques el panorama fue cambiando para el combinado chileno.

El conjunto europeo mostró su solidez en los bloqueos y rápidamente fue distanciándose de Chile en el set, consiguiendo llevárselo por un claro 25-19, teniendo a Tonček Štern como una de las figuras con seis puntos de ataque.

En la segunda manga, la tendencia se mantuvo. Eslovenia no le permitía a Chile recuperar terreno, llegando a tener cuatro puntos de ventaja, poniéndose 17-13. Si bien los Guerreros lograron remontar para ponerse 18-17 abajo, los eslovenos no decayeron y se lanzaron al ataque sobre el final, llevándose el parcial por 25-20.

Ya en el tercero el conjunto europeo no le dio respiro a Chile y consiguió una amplia ventaja en el inicio, poniendo el marcador 7-1 a su favor. Debido a esto desde el banco le pedían a los deportistas mantener el orden en la cancha y a la hora de ir a buscar los bloqueos.

Tras una breve seguidilla de puntos, Chile consiguió reducir otra vez la diferencia a tres puntos para estar 11-8 abajo, pero tras ello Eslovenia pareció encontrar la fórmula. Con cuatro puntos consecutivos, los europeos pasaron adelante por 15-8, marcando una clara diferencia de siete unidades.

Esto provocó un nuevo llamado de tiempo por parte del técnico Nejamkin para pedirles calma a los representantes nacionales y mantenerse en el juego. Claro que el cansancio y el resultado les jugó en contra, terminando perdiendo el tercer set por 25-16 y el partido.

De todas maneras cabe destacar a los puntos altos de la jornada, siendo Vicente Parraguirre quien consiguió más puntos en el equipo nacional (12), siendo seguido de cerca por Noé Aravena (11) gracias a 7 ataques, tres bloqueos y un servicio.

Tras el duelo Parraguirre entregó las sensaciones que le dejó el encuentro. “Estábamos buscando participar en un Mundial hace mucho tiempo, comenzamos trabajando hace unos diez años. Estamos emocionados de estar aquí y enfrentar a Eslovenia. Estamos buscando la oportunidad de seguir enfrentando a los mejores equipos del mundo”, señaló en diálogo con la transmisión oficial del evento.

“Hicimos un buen partido en el primer y segundo set. En el set final, ellos solo jugaron mejor. Tenemos que aprender y mejorar de cara a los partidos contra Alemania y Bulgaria”, añadió.

Ahora Chile deberá recomponerse de la caída para concentrarse en el segundo partido válido por el Grupo E de la competencia. El lunes 15 de septiembre, a las 02.30 horas de Chile, deberán medirse contra Alemania.

Luego, cerrarán la primera fase contra Bulgaria el miércoles 17 de septiembre en el mismo horario.