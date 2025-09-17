Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

La llave entre Independiente y Universidad de Chile le sigue pasando la cuenta al club argentino. Esta vez, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol determinó sancionar al Rojo con nuevas multas por una situación ocurrida en el duelo de ida que se disputó en el Estadio Nacional.

Según dio a conocer el organismo a través de su página oficial, el Juez Único de la Comisión resolvió: “Imponer al Club Atlético Independiente una multa de USD 20.000 (veinte mil dólares estadounidenses) por la infracción al artículo 5.1.11.6 numeral 2) del Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2025”.

Este monto será debitado automáticamente del importe que recibe el club en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

Por el mismo artículo, además, el técnico Julio César Vaccari fue sancionado con el pago de 15.000 dólares, dinero que también se descontará de los derechos de Televisión o Patrocinio.

Además advierten que “en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la Conmebol, y las consecuencias que del mismo se pudiera derivar.

¿De que trata el Artículo en cuestión?

Según indica el Manual de Clubes Conmebol Sudamericana 2025, artículo 5.1.11.6 numeral 2) se refiere a la “responsabilidad por retraso en la reanudación del partido: si los jugadores de un equipo compareciesen al terreno de juego más tarde de la hora prevista para su reanudación, o desacatando las indicaciones del Árbitro y/o Delegado al respecto, el club responsable y el entrenador del equipo en cuestión, serán sancionados por la Comisión de la Conmebol”, establecen.

En el caso de que este ocurra en la fase de Playoffs en adelante, “se impondrá una multa mínima de USD 20.000 para el Club y una multa de USD 15.000 para el entrenador por cada minuto de retraso. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa mínima de USD 30.000 para el club y una multa de USD 20.000 para el entrenador por cada minuto de retraso”.

El fin de la era de Julio Vaccari

Hace algunos días, después de Independiente cayera por la cuenta mínima contra Banfield por el torneo de Clausura argentino, el técnico Julio Vaccari decidió dar un paso al costado.

La decisión corresponde al pésimo andar del equipo en el segundo semestre, en el cual el Rojo marcha último de la Zona B del Clausura argentino, con apenas tres puntos, que se añade a la eliminación de la Copa Argentina en los octavos de final y la polémica que los sacó de la Sudamericana a raíz de la barbarie acontecida en su estadio.

“El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo”, publicó el club en sus redes oficiales para despedirse del estratega.