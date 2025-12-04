Exdelantero de la Roja arremete contra Nicolás Córdova: “Ha tenido oportunidades y no da el ancho”

El momento de la Roja genera diversas opiniones entre los exfutbolistas. Si bien algunos defienden el proceso de Nicolás Córdova, el DT no genera consenso. Uno que lo crítica es Reinaldo Navia. “Conozco al Nico, fuimos compañeros y convivimos mucho en algún momento. Creo que él ha tenido oportunidades en la Selección y no ha dado el ancho. Lamentablemente, se topó con un cambio de generación y no tiene la materia prima para poder competir”, señaló a radio ADN.

El exdelantero, sin embargo, apunta más a lo hecho por Ricardo Gareca como el principal fracaso deportivo del último tiempo. “Yo le tenía mucha fe por lo que había hecho con Perú. Pero a veces, como entrenador, tienes que encajar y lograr que el equipo crea en ti. Y a lo mejor los jugadores no creyeron mucho en Gareca”, comentó.

Navia celebra un gol por la Selección.

“Al principio Gareca quiso hacer un cambio de generación, pero se vio tan presionado y vio que los chicos no estaban preparados para jugar en la Selección, que tuvo que recurrir a Vidal, a Sánchez, a Aránguiz, parte de la Generación Dorada”, añadió.

El Choro, de paso, pone sobre la mesa otro tema: la presencia de jugadores nacionalizados en Juan Pinto Durán. Algo que le molesta. “No me gusta que convoquen jugadores extranjeros a nuestra Selección, porque creo que no sienten lo mismo. Si no eres convocado en el país donde naciste, es porque no tienes calidad o no estás para jugar en una selección. No entiendo por qué le quitan la oportunidad a un jugador nacional, a alguien que realmente siente los colores”, indicó.

El ex Santiago Wanderers va más allá e insta a la ANFP a contratar un DT chileno. “Para mí, el técnico de la Selección tiene que ser nacional. Alguien que conozca nuestro fútbol y nuestra cultura. Eso nos hace falta. El deseo de todos es Pellegrini”, enfatizó.