¿Arturo Vidal o Fernando Ortiz? El directorio clave que definirá el futuro del DT y del resto del plantel en Colo Colo

Este miércoles, a las 16.00, Blanco y Negro llevará a cabo una reunión extraordinaria de directorio para resolver el futuro de Fernando Ortiz y de buena parte del plantel para el próximo año. Desde ya se prevé un encuentro lleno de tensión y con muchas explicaciones de la cúpula que encabeza Aníbal Mosa tras no haber cumplido ninguno de los objetivos propuestos para temporada del centenario.

En términos futbolísticos, la campaña fue desastrosa. Los albos quedaron eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, culminaron en el octavo lugar de la Liga de Primera, fuera de puestos internacionales, perdieron la final de la Supercopa ante la U y quedaron fuera en la etapa inicial de la Copa Chile. Además, debido a los graves incidentes del partido ante Fortaleza, fueron castigados con cinco encuentros sin público. Por si fuera poco, la salida de Jorge Almirón terminó siendo un bochorno, ya que primero fue despedido públicamente para luego, tras no llegar a un acuerdo económico, ser ratificado como DT.

La llegada de Fernando Ortiz a la banca del Cacique sorprendió a muchos, pero fue uno de los pocos que estuvo disponibles para llegar al club cuando ya estaba todo cuesta arriba y que aceptó una cláusula de revisión a final de temporada. Su contrato es por US$ 960 mil anuales, menos de la mitad de lo que ganaba su antecesor.

Y si bien los albos ganaron algunos partidos, todas esas victorias fueron frente a equipos que estaban bajo ellos en la tabla, como los descendidos Unión Española (2-1) e Iquique (4-0). Para colmo, su estreno fue cayendo 3-0 ante la U, en la final de la Supercopa y también cayó ante el campeón Coquimbo (0-1), Cobresal (0-3) y Audax Italiano (1-2).

Desde un comienzo la postura del nuevo DT fue renovar el plantel. Y dio un golpe de autoridad quitándole la jineta a Esteban Pavez, a quien relegó al punto de ni siquiera ser citado. También se echó encima a Arturo Vidal, quien lo criticó duramente por su suplencia en varios partidos, especialmente en el último, frente a Audax Italiano.

Ortiz también optó por sacar al analista Daniel Díaz, con el que tuvo importantes diferencias. Mientras que el preparador de arqueros Martín Gutiérrez, funcionario del club y reemplazante del despedido Jorge Martínez, tampoco ha tenido una relación sencilla con el plantel. En síntesis, el ambiente es un verdadero polvorín.

“Me duele no haber podido empezar desde el principio hoy día que estaba muy bien físicamente. En la semana se había dado todo y llegar al partido y no jugar, eso duele mucho. Y quedar eliminado así también, de local, con este público maravilloso, duele mucho, duele mucho”, lanzó el King tras la caída frente a los floridanos.

Este lunes, Juan Ramírez, PF de Vidal, se lanzó con todo contra Ortiz, publicando una foto del entrenador argentino y un duro mensaje en su cuenta de Instagram: “Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas, no hay otro resultado que las manos vacías. Lamentablemente, pero así fue en todos lados".

En el mismo posteo, colocó una foto de Pavez. “Respeto toda la vida, capitán”, escribió, dejando en claro la mala relación que se forjó. Con ese ambiente, se instala un dilema importante para la reunión del miércoles: Ortiz o Vidal.

En el directorio asumen que el hilo se va a cortar por lo más delgado y el Tano será el principal damnificado, pues se quedó sin piso por los resultados. Además, el King tiene contrato y el costo mediático para Aníbal Mosa y todo el directorio también es un aspecto a ponderar, más allá de que algunos sectores no son partidarios de la continuidad del volante. En la oposición la evaluación tampoco es positiva.

Vidal, por su parte, respondió duramente tras la caída ante Audax: “Acá nadie se hace responsable de nada, estamos casi tirados y siempre nosotros quedamos allí. No voy a dar nombres, cada uno tiene que hacerse responsable de lo que pasó. Soy el jugador más importante y el que con más peso en el plantel, asumo mi responsabilidad. Pasaron muchas cosas de las que no me hago cargo”.

Las decisiones

Despedir a Fernando Ortiz le cuesta a Colo Colo US$ 200 mil, una cifra que se estableció como una precaución en caso de que el equipo no lograra el objetivo de acceder a una copa internacional.

Los números pesan y lo cierto es que Ortiz no ganó ninguno de los partidos clave que enfrentó. Y eso, a la hora de cualquier análisis, pesa. Sin embargo, también hay un diagnóstico muy desfavorable hacia el plantel. De hecho, varios directores de la concesionaria son partidarios de una profunda reestructuración, pues asumen que la crisis supera al técnico de turno.

La no clasificación a copas internacionales significa para el Cacique un perjuicio sumamente importante. Con una plantilla mensual que supera los 1.300 millones de pesos, la discusión que se va a instalar en el directorio de este miércoles está relacionada con cómo reducir los gastos.

Como parte de ese plan, hace algunas ya se proyectan las salidas de Sebastián Vegas, a quien Colo Colo le deposita 70 millones de pesos mensuales y Monterrey otros 70, Emiliano Amor (30 millones), Óscar Opazo (30 millones) y Salomón Rodríguez (40 millones).

También está el caso de Brayan Cortés, quien no quiere regresar al club. Mientras que Esteban Pavez, con un sueldo superior a los 30 millones, es otro de los apuntados, pero tiene contrato vigente por un año más. A esto se suma que en el club asumen que Claudio Aquino, con un salario cercano a los 70 millones, puede solicitar su desvinculación.

“Se necesitan señales potentes”, afirma uno de los nueve directores de la sociedad anónima ante la opción de limpiar el plantel.

Asimismo, el futuro de Daniel Morón está en entredicho hace mucho tiempo, con los nombres de Iván Zamorano y Esteban Paredes merodeando como opciones para asumir el cargo. Sin embargo, lo prioritario este miércoles será el futuro de Ortiz, Vidal y del resto del plantel,