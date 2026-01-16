SUSCRÍBETE POR $1100
    Nicolás Peric le responde a Lucas Cepeda y lanza una dura reflexión sobre los futbolistas profesionales

    El otrora portero abordó nuevamente el supuesto diálogo que tuvo con el extremo albo y aseguró que muchos de sus colegas "son poco hombres".

    Jorge Sánchez Leiva
    No cede. Pese a que fue desmentido y el jugador participó en el primer amistoso de Colo Colo en esta temporada, Nicolás Peric volvió a hablar del futuro de Lucas Cepeda en el conjunto albo y realizó un duro juicio contra sus ahora excolegas.

    “Quiero aclarar lo que pasó con Luquitas Cepeda. Siempre digo que para mí el futbolista es sagrado, absolutamente”, comenzó diciendo el ahora panelista deportivo en el programa Pauta de Juego de radio Pauta. Y luego, agregó que “como los futbolistas son sagrados, si no lo dijo, no lo dijo”.

    ¿A qué se refería el otrora portero? A una supuesta confesión del extremo albo, quién le habría relatado que ya estaba “cansado” en el Cacique y que esperaba que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aceptara una oferta que había por su pase.

    Hecho que fue negado por el formado en Santiago Wanderers, quien posteó en sus redes sociales que “jamás” había expresado algo así y agregó: “Mi presente es en Colo Colo, me entreno y me preparo al igual que desde el primer día. Si llega a existir alguna oferta lo verá la gente que me representa y el club”.

    Yo interpreté mal entonces, pero tienes a tu valor más importante en lo económico y en lo futbolístico no estando todo lo feliz que podría estar. Eso está claro y es notorio en el estado de ánimo de un un jugador que quiere dar un salto y su pensamiento está en eso. No es fácil concentrarse cuando tu futuro depende de otra persona”, detalló Peric.

    Y para terminar el punto, el hombre que jugó en Rangers y Audax Italiano, entre otros clubes nacionales e internacionales, añadió que “ambas posturas están perfectas. La de Colo Colo por querer proteger su mayor interés e indudablemente cuando un jugador está en puerta de salida y no resulta una, dos, tres, hay una desmotivación y sensaciones que son difíciles de contener y no se controlan diciéndole que es un jugador profesional”.

    Lo malo es que en medio de toda esta polémica, volvió a lanzar una frase controvertida. “A pesar de darme cuenta al último tiempo de mi carrera que los futbolistas son poco hombres, en algunos casos, y eso siento que me desmotivó para no jugar más al fútbol, donde muchos quieren estar cerca del técnico para asegurar contratos. Yo luchaba en un vestuario solo y eso me quitó las ganas. La gente del ultimo año le agradezco o todavía jugaba”, concluyó.

    Más sobre:Colo ColoLucas CepedaNicolás PericLiga de PrimeraCampeonato Chileno

    COMENTARIOS

