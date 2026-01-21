“Borrachos ignorantes”: Alejandro Davidovich estalla contra el público del Abierto de Australia

Alejandro Davidovich (14° del ranking ATP) vivió una de las jornadas más tensas de su carrera este miércoles en el Abierto de Australia. El tenista español no solo debió resistir un extenuante partido de cinco sets ante el estadounidense Reilly Opelka (63°), sino también un ambiente hostil desde un sector del público, al que apuntó con dureza.

El encuentro se extendió por más de cuatro horas y el europeo terminó imponiéndose por 6-3, 7-6 (7-3), 5-7, 4-6 y 6-4. Sin embargo, el foco se trasladó rápidamente desde lo deportivo hacia lo extradeportivo.

Cuando el partido ingresaba en su cuarto set y Davidovich se encontraba en desventaja, el español reaccionó visiblemente molesto ante provocaciones provenientes de las primeras filas del estadio. En un momento del duelo, señaló con el dedo a un grupo de espectadores y les recriminó su comportamiento, lo que obligó al juez de silla a descender de su posición para solicitar calma y advertir al público.

Se encaró con la grada🤬



Alejandro Davidovich Fokina🇪🇸 no se quedó callado y fue a reclamarle a un sector del público que le faltó al respeto #AusOpen



El malestar del tenista se habría originado tras una caída en la pista, en la que Davidovich resbaló y sufrió un golpe en el tobillo. Según su versión, lejos de recibir preocupación, escuchó aplausos desde las gradas, gesto que consideró una falta de respeto. A ello se sumaron insultos.

Finalizado el partido, Davidovich se refirió sin rodeos a lo ocurrido. “Había cuatro borrachos ignorantes contra los que no puedo hacer nada y que estuvieron dando por culo todo el partido. Nada más. A saber si habían apostado...”, lanzó.

Pese al ambiente adverso y al desgaste físico, Davidovich logró recomponerse en el quinto set y cerrar una victoria clave para su continuidad en Melbourne. Con el triunfo, avanzó a la tercera ronda del torneo, instancia en la que enfrentará a otro estadounidense, Tommy Paul. Tras su victoria, el ibérico celebró con euforia.