Una cita con su mejor historia: New England Patriots tumba bajo la nieve a los Denver Broncos y va por el Super Bowl LX

New England Patriots le ganó a Denver Broncos en la final de la Conferencia Americana y está en el Super Bowl LX.

El Super Bowl LX tiene a su primer finalista confirmado. En la final de la Conferencia Americana, los New England Patriots sacaron a relucir su jerarquía en medio de una fuerte tormenta de nieve y se impusieron a los Denver Broncos por un apretado marcador de 10-7, en condición de visitante.

Luego del retiro del histórico Tom Brady, los de Foxborough vuelven a soñar de la mano de Drake Maye, el joven que promete ser un nuevo heredero al trono. El 8 de febrero, en la bahía de Santa Clara, San Francisco, los Patriots estarán, como en sus mejores años, en la definición por el título de la NFL.

El rey busca recuperar el trono

Bajo el frío del Empower Field at Mile High, los Broncos se enfrentaban a uno de sus rivales más tradicionales de la liga. Y es que en la memoria reciente todavía están latentes las luchas que protagonizaron contra los Patriots, cuando Peyton Manning y Tom Brady, dos de los mejores mariscales de todos los tiempos, lideraban el circuito.

En esta definición, el panorama era distinto. Se enfrentaba el inexperimentado Jarrett Stidham, que jugaba su primer partido de titular en la temporada al reemplazar a Bo Nix, quien se fracturó un hueso en el tobillo y quedó al margen; contra el joven Drake Maye, quien apenas en su segunda campaña en la élite ya asoma como un firme candidato al MVP de la campaña regular.

En un comienzo, las dudas de Stidham prácticamente no se notaron. El principiante Quarterback hilvanó varios pases largos, uno de ellos de 52 yardas a Marvin Mims Jr., para hacer caminar a la ofensiva. Luego, en la jugada posterior, le lanzó a Courtland Sutton para el primer touchdown de la tarde.

Hasta ahí, su desempeño estaba a la altura. No obstante, empezó a caer en los errores una vez que los Patriots ajustaron en la presión. Allí, Stidham fue capturado en tres oportunidades por la defensiva, le interceptaron un pase e, incluso, tuvo una entrega de balón insólita. A partir de esa pérdida, Drake Maye quedó en posición inmejorable del campo (dentro de zona de gol) y tuvo un acarreo de nueve yardas para igualar el trámite.

Llegando al ocaso de la primera mitad, ambos elencos fallaron un gol de campo producto de las condiciones adversas del viento y se fueron a las vestuarios con un 7-7 que dejaba abierta la puerta para cualquiera.

En el arranque de la segunda parte se mantuvo la tónica de los pocos puntos, con apenas un gol de campo de Andrés Borregales, pateador de los Patriots. El venezolano tuvo la chance de poner tres unidades más al marcador al cabo del tercer cuarto, sin embargo, desvió el envío por culpa de la incesante nieve que caía sobre el terreno de juego.

Para el último periodo, las malas condiciones del tiempo ya eran protagonistas. El termómetro marcaba los -6°C, con sensación térmica de -14°C. Asimismo, la nevada cubrió todo el gramado y lo tiñó de blanco, por lo que había que hacer un esfuerzo visual importante para detectar la trayectoria del balón y los límites de cada yarda.

Bajo esa tempestad, la supervivencia del más fuerte acabó siendo para New England que, gracias a la actuación defensiva del esquinero Christian González, lograron interceptar por última vez a Stidham y sellaron su paso al Super Bowl LX, tras una ausencia de seis años.

En San Francisco, los Patriots buscarán su séptima corona de la NFL y así convertirse en los máximos ganadores de la historia. Se enfrentarán al vencedor de la Conferencia Nacional, que saldrá entre los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams.